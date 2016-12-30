Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 декабря 2016, 10:40
"Орланы" учатся летать

"Орланы" учатся летать

Подразделение беспилотных летательных аппаратов ВВО на Камчатке пополнилось партией новых БЛА "Орлан-10"

Новые беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений Войск и Сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах.

В 2017 году для расчетов БЛА "Орлан" будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.

Следует отметить, что беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края.

"Орлан-10" — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".

Пункт управления БПЛА "Орлан-10" имеет возможность осуществлять управление четырьмя беспилотными летательными аппаратами с одного пункта управления. При необходимости с помощью комплекса возможно организовать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БПЛА.

  • Взлетная масса — 14 кг
  • Масса полезной нагрузки — до 5 кг
  • Двигатель — ДВС (бензин А-95)
  • Способ старта — с разборной катапульты
  • Способ посадки — на парашюте
  • Воздушная скорость — 90-150 км/ч
  • Макс. продолжительность полета — 16 ч
  • Макс. дальность применения комплекса — до 120 км от наземной станции управления (до 600 км в автономном режиме)
  • Макс. высота полета над уровнем моря — 5000 м
  • Макс. допустимая скорость ветра на старте — 10 м/с
  • Диапазон рабочих температур у поверхности земли от −30 до +40 °C

По заключению экспертов "Орлан-10", хотя и не несет вооружения, но фактически является частью ударного комплекса. Он может использоваться как система управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени для тяжелых САУ класса "Мста-С", находящихся на дистанции 20-30 км от поражаемой цели, получая от БПЛА координаты целей и поправки по наблюдаемым посредством гиростабилизированной ИК-камеры разрывам снарядов.

Метки: беспилотный аппарат, ВВО, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Плату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцыПлату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцы
сегодня, 15:50
Переход на корейские технологии нанес удар по проекту банка "Приморье" "Мой дельфин"
Россельхознадзор: Правила перевозки домашних животныхРоссельхознадзор: Правила перевозки домашних животных
сегодня, 14:30
В первую очередь нужно обратиться в государственную ветеринарную клинику для оформления ветеринарно – сопроводительных документов
"Боевое братство" поздравляет с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!"Боевое братство" поздравляет с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!
вчера, 17:10
Поздравление приморского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"

Последние новости

В России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарковВ России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков
сегодня, 13:30
Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
Во Владивостоке пройдет первый международный автосалонВо Владивостоке пройдет первый международный автосалон
сегодня, 11:20
Шоу пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября 2017 года
Евгений Тесленко: От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!Евгений Тесленко: От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!
сегодня, 10:50
Поздравление от депутата Думы Владивостока

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+