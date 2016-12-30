"Орланы" учатся летать

Новые беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" усилили парк беспилотников, стоящих на вооружении камчатской эскадрильи БЛА Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ.

БЛА "Орлан-10" обеспечивают учебно-боевую деятельность частей и соединений Войск и Сил на Северо-Востоке, а также выполняют другие свойственные им задачи в зоне ответственности Тихоокеанского флота, в том числе в арктических широтах.

В 2017 году для расчетов БЛА "Орлан" будет увеличено количество решаемых ими задач и значительно расширена площадь покрытия территории в зоне ответственности.

Следует отметить, что беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях Камчатского края.

"Орлан-10" — российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием "Специальный технологический центр".

Пункт управления БПЛА "Орлан-10" имеет возможность осуществлять управление четырьмя беспилотными летательными аппаратами с одного пункта управления. При необходимости с помощью комплекса возможно организовать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БПЛА.

Взлетная масса — 14 кг

Масса полезной нагрузки — до 5 кг

Двигатель — ДВС (бензин А-95)

Способ старта — с разборной катапульты

Способ посадки — на парашюте

Воздушная скорость — 90-150 км/ч

Макс. продолжительность полета — 16 ч

Макс. дальность применения комплекса — до 120 км от наземной станции управления (до 600 км в автономном режиме)

Макс. высота полета над уровнем моря — 5000 м

Макс. допустимая скорость ветра на старте — 10 м/с

Диапазон рабочих температур у поверхности земли от −30 до +40 °C

По заключению экспертов "Орлан-10", хотя и не несет вооружения, но фактически является частью ударного комплекса. Он может использоваться как система управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени для тяжелых САУ класса "Мста-С", находящихся на дистанции 20-30 км от поражаемой цели, получая от БПЛА координаты целей и поправки по наблюдаемым посредством гиростабилизированной ИК-камеры разрывам снарядов.