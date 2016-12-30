"Боевое братство" поздравляет с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов!

Уважаемые члены семей погибших защитников Отечества!

Боевые друзья, члены организации "Боевое братство"!

Дорогие приморцы!

Приморское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" сердечно поздравляет Вас с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаем Вам здоровья и счастья, мира и стабильности, семейного благополучия, исполнения всех ваших пожеланий в Новом 2017 году!

Пусть наступающий год будет для вас удачным, а успех и процветание станут вашими неизменными спутниками! Счастья вам, неиссякаемой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей! Пусть новый, 2017 год пройдет для всех под звездой добра и удачи, станет новой яркой страницей в биографии города нашенского, принесет в каждый дом счастье, здоровье, благополучие!

Виктор Донец, председатель правления ПКО ВООВ "Боевое Братство", член Правления Центрального Совета ВООВ "Боевое Братство".