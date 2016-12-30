Новогодние каникулы 2017: женский гардероб

После всех вечеринок и корпоративов в честь Нового года 2017 хочется передохнуть от суеты. И у вас действительно будет время, которое можно провести в общении с семьей, друзьями и сделаеть много чудесных фотографий на фоне новогодних пейзажей. Но для того, чтобы отправиться в зимнюю сказку, стоит побеспокоиться о подходящем гардеробе. Дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова рассказала корреспонденту ЕНВ, какие вещи действительно стоит иметь в своем новогоднем гардеробе.

Если вы планируете провести в кино, кафе или в компании семьи или друзей не один час, комфорт превыше всего. Отдайте предпочтение водолазке и юбке ниже колен. Это уютно, стильно нарядно для повседневного времяпрепровождения.

Если хотите выглядеть и нарядно и тепло, то беспроигрышный вариант теплый комплект - свитер и юбка ниже колен.

Если вы празднуете Новый год за городом или на природе, то в первую очередь стоит учесть, что вы будете много гулять. Поэтому вам стоит взять с собой теплую куртку или пуховик и обязательно длинный вязаный шарф. И тепло и очень стильно.

Спортивные костюмы в сочетании с пуховиками ниже колен.

Если большую часть каникул вы планируете провести в режиме абсолютного релакса, это не повод расслабляться, когда речь идет о стиле. Выберите пижаму, которая поможет вывести ваш отдых дома на качественно новый уровень.