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Стиль жизни

29 декабря 2016, 15:10
Приморский океанариум начнет работу с третьего января

Приморский океанариум начнет работу с третьего января

1 и 2 января океанариум будет закрыт

 В новогодние праздники "Приморский океанариум" начнет работу 3 января 2017 года в обычном режиме, с 10 до 20 часов.  Билеты можно купить здесь же, в кассах, с 10 до 18 часов. Билеты также продают в кассах компании "Билетур" и Приморской краевой филармонии, сообщает ЕНВ.

Вход в главный корпус прекращается в 18 часов 15 минут. Понедельник – по-прежнему выходной день.

Исключения коснутся только среды. Обычно в этот день океанариум принимает  организованные группы школьников и воспитанников детских домов. На зимних каникулах открытых уроков в океанариуме не будет, поэтому в среду, 4 января, он  откроется для всех посетителей. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.

Поскольку 50-процентная льгота для пенсионеров предоставляется только в будни, в новогодние праздники воспользоваться этой скидкой нельзя.

Остальные льготы действуют без изменений:

Стоимость билета для взрослых на посещение экспозиций — 950 рублей.

Бесплатно:

  • дети до достижения 7 лет;
  • инвалиды до достижения 18 лет;
  • участники Великой Отечественной войны и боевых действий.

Основание: свидетельство о рождении и удостоверение.

50% скидка (475 рублей):

  • школьники с 7 лет и до достижения 15 лет (при наличии свидетельства о рождении),
  • инвалиды I и II групп (при наличии справки медико-социальной экспертизы и паспорта),
  • военнослужащие срочной службы (при посещении группой не менее 10 человек).

В рабочие дни скидка в 50% предусмотрена для пенсионеров (при предъявлении пенсионного удостоверения).

Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

До океанариума можно доехать городскими маршрутными автобусами  №№ 15, 63, 74, 76, 77. От входной зоны до кассового павильона с двадцатиминутным интервалом курсирует  бесплатный автобус.

Что касается последнего дня уходящего года, 31 декабря океанариум ждет посетителей с 10 до 16 часов. Кассы на его территории открыты с 10 до 14 часов.

Метки: океанариум

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