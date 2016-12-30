Прокуратура добивается от кафе "Кофемолка" устранения нарушений земельного законодательства

Прокуратура Ленинского района города Владивостока выявила нарушения требований земельного законодательства в деятельности ООО "Меркурий" (кафе "Кофемолка"), сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Установлено, что в кафе функционирует пристройка – круглогодичная терраса площадью 25 кв. м., которая полностью расположена на территории общего пользования – тротуаре по ул. Светланская в г. Владивостоке.

В соответствии с положениями ч. 12 ст. 1, ст. 262 Гражданского кодекса РФ, ст. 85 Земельного кодекса РФ тротуар является местом общего пользования, ограничение свободного доступа к нему третьих лиц является прямым нарушением действующего законодательства.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором района генеральному директору ООО "Меркурий" внесено представление об устранений нарушений действующего законодательства.

Кроме того, в отношении юридического лица ООО "Меркурий" и генерального директора компании возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 120 тыс. руб.

Несмотря на это, мер по устранению выявленных нарушений названным юридическим лицом в установленные сроки принято не было, в связи, с чем прокурором в Ленинский районный суд г. Владивостока направлено исковое заявление о возложении на ответчика - ООО "Меркурий" - обязанности освободить место общего пользования - тротуар.

Результаты рассмотрения искового заявления, а также фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре Ленинского района г. Владивостока.