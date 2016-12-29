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Экономика

29 декабря 2016, 11:00
Росрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском море

Росрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском море

В отдельных районах добычи суточные уловы минтая достигают 300 тонн на судно, сельди – 200 тонн

Росрыболовство рассказало о новом рекорде отечественных промысловиков. По итогам вылова сезона 2016 объем добычи превысил 4,6 миллионов тонн почти на 225 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя, сообщает ЕНВ.

По оперативным данным из района промысла, где продолжается охотоморская путина (Охотское море, исключительная экономзона России), по состоянию на 28 декабря российскими рыбаками добыто 1,026 млн тонн минтая и 264,82 тыс. тонн тихоокеанской сельди. В Северо-Охотоморской подзоне на добыче минтая работают 25 судов. Уловы достигают 200 тонн в сутки, промысловые скопления пока разрежены, но устойчивы.

В Дальневосточном бассейне добыто на 8,1%, или 231,83 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 3 млн. 084,98 тыс. тонн. Вылов минтая вырос на 101 тыс. тонн (6,27%) и достиг 1 млн. 710,64 тыс. тонн, вылов сельди увеличился на 14,64 тыс. тонн (4%) – до 385,58 тыс. тонн, трески – на 8 тыс. тонн (10,3%), до 86,3 тыс. тонн, камбалы – на 570 тонн (0,7%), до 79,7 тыс. тонн, крабов – на 7 тыс. тонн (14,28%), до 56,6 тыс. тонн.

В Камчатско-Курильской подзоне минтай добывают 19 судов. Максимальные уловы составляли за прошедшую неделю до 300 тонн в сутки на судно, но в основном колебались в пределах 100 -150 тонн. Промысловая обстановка удовлетворительна, скопления минтая также пока разрежены, приловы молоди минтая не превышают 12%.

В Западно-Камчатской подзоне вылов осуществляют 2 судна и одно находится на перегрузе. Уловы за судосутки в этом районе были скромнее - до 120 тонн на судно. 

В Восточно-Сахалинской подзоне добычу ведут 8 судов, вылавливая до 150 тонн в сутки. Промысловая обстановка на прежнем уровне. 

На промысле сельди заняты 27 судов, суточные уловы колебались от 40 до 200 тонн на судно. Скопления сельди ещё подвижны, но устойчивы. 

В районе работы флота находятся два научных наблюдателя от ФГБНУ "МагаданНИРО" и "ТИНРО-Центр". Перегрузка уловов на транспортные суда одновременно с двух бортов разрешена при условии предварительного согласования с Северо-Восточным пограничным управлением ФСБ России.

В районах промысла 6 судов закончили выбор квот и находятся в ожидании новых разрешений на 2017 год. 

27 декабря в порт Владивосток вышло транспортное судно с 1,265 тыс. тонн уловов на борту (краб, мороженые сельдь и минтай).

Безопасность судов в экспедиции обеспечивает спасательный буксир "Преданный" и ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. Аварийных вызовов за время дежурства не зафиксировано. Ледовая кромка в западной части Охотского моря проходит по 143 меридиану, в районах работы флота льда нет.

Метки: вылов, итоги 2016, отрасль в цифрах, Росрыболовство

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