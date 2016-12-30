Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!

Дорогие друзья, жители Приморского края, земляки!

Искренне поздравляю вас с Новым годом! Уходящий год не был простым. В этом году мы посвятили себя труду с полной самоотдачей. Мы вместе с вами трудились на благо наших жителей и во имя высоких целей процветания государства! Вместе мы многого добились, но ещё больше предстоит сделать в следующем году!

Я искренне желаю вам благополучия, крепкого здоровья, позитивных и ярких событий в наступающем году!

Вместе сможем больше! С Новым годом!

Андрей Ищенко, депутат Законодательного Собрания Приморского края