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Общество

29 декабря 2016, 09:00
Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя

Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя

Выявлены 2756 административных правонарушений, возбуждены 25 уголовных дел

Сотрудники приморской полиции проводят профилактические мероприятия по контролю над соблюдением правил оборота алкогольной продукции. В рейдах по пресечению незаконного оборота алкоголя вместе с полицейскими принимают участие представители общественных организаций, активисты движения "Народный контроль", специалисты контролирующих органов, члены добровольных народных дружин. Главной их целью является забота о здоровье и жизни граждан, которые нередко оказываются в опасности из-за употребления суррогатного алкоголя, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В рамках декриминализации сферы оборота спиртосодержащей продукции сотрудники полиции и общественные активисты проверяют места торговли спиртным,  в том числе оптовые и мелкооптовые рынки.

Так, в Уссурийске и Спасске-Дальнем выявлены факты реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности, без лицензии и с марками акцизного сбора, содержащими признаки подделки. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности. Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция на сумму свыше 100 тыс. рублей.

В ходе проверочных мероприятий в магазинах Владивостока выявлены факты торговли  спиртным без лицензии на право реализации  и хранения алкогольной продукции, а также продажи алкоголя на розлив.  Изъято свыше 300 литров спиртосодержащей продукции. Административные материалы направлены в мировой суд.

В 2016 году в Приморье выявлены 2756 административных правонарушений, возбуждены 25 уголовных дел о незаконном предпринимательстве в сфере производства и оборота спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. Обнаружены 359 мест изготовления и реализации алкогольной продукции домашней выработки.

По решению суда конфисковано более 50 тысяч литров алкогольной продукции на сумму свыше 26 млн  рублей.

Благодаря сообщениям граждан пресекаются факты реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 55 работников заведений торговли, продававших алкоголь подросткам, привлечены к административной ответственности. За реализацию алкогольной продукции в ночное время составлены 847 протоколов об административных правонарушениях.

Изъятый алкоголь уничтожен в установленном законодательством порядке на специализированном предприятии.

Метки: алкоголь

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