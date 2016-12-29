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Япония

28 декабря 2016, 21:00
Центр поддержки японских инвесторов начнет работать до 1 апреля

Центр поддержки японских инвесторов начнет работать до 1 апреля

Участие JBIC– это сигнал для японского бизнеса о том, что можно идти на Дальний Восток

До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток. Об этом сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в Москве, сообщает ЕНВ.

Глава Минвостокразвития напомнил о подписанном в Токио соглашении, заключенным Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Японским банком международного сотрудничества (JBIC). Документ содержит описание основных условий создания совместного предприятия в целях стимулирования и расширения инвестиционной деятельности японских компаний в рамках проектов, осуществляемых на территории опережающего развития и на территории Свободного порта Владивосток.

"До 1 апреля 2017 года это предприятие должно заработать. Сторонами вносится капитал в объеме 5 млн долларов, чтобы обеспечить операционную деятельность компании, – уточнил Министр. – Участие JBIC– это сигнал для японского бизнеса о том, что можно идти на Дальний Восток, это экспертиза тех возможностей и тех условий, которые уже созданы, и тех проектов, которые мы предлагаем".

Министр отметил эффективность заработавших в дальневосточных регионах инструментов развития – территорий опережающего развития, пяти свободных портов, поддержку инвестиционных проектов. "Наша работа – постоянно совершенствовать условия ведения бизнеса. Постоянно и непрерывно. Есть уже заработавшие конкретные механизмы, приносящие инвестиции и проекты. За период чуть более года благодаря им на Дальний Восток привлечен 1 трлн 313 млн рублей инвестиций. Это более 20 млрд долларов США. За этими инвестициями стоят 465 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тысяч новых рабочих мест", – заметил Александр Галушка, уточнив, что "данные инвестиции будут реализовываться постепенно – до 2025 года". "Но первые 20 новых предприятий уже открываются на Дальнем Востоке в этом году. В следующем году мы сможем увидеть уже 75 новых предприятий, в 2018 году – 118, в 2019 – 280 и так далее", – подчеркнул он.

По словам главы Минвостокразвития, "эти инвестиции диверсифицируют экономику Дальнего Востока".

"73 процента от общего объема от привлеченных инвестиций – это неприродные ресурсы и не сырье, а проекты в таких отраслях как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка водных ресурсов, судостроение. Есть иностранные инвестиции. В общем объеме они составляют 22 процента. В структуре этих инвестиций значительная доля малого и среднего бизнеса. ТОРы, Свободный порт Владивосток создавались для любых проектов. Малый бизнес сегодня эти возможности использует, – сказал он. – Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы привлекали и будем привлекать новые инвестиции на Дальний Восток".

Одним из главных итогов прошедшего года стало то, что заработала система привлечения инвестиций. "Она включает в себя не только Министерство, но и институты развития – Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, специально созданное Правительством России, Корпорацию развития Дальнего Востока, которая строит для инвесторов инфраструктуру, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, помогающее инвесторам решать вопросы с трудовыми ресурсами, Фонд развития Дальнего Востока, который предоставляет финансирование на длительный срок по ставке 5 процентов годовых. Вся эта система работает и нацелена на привлечение новых инвестиций на Дальний Восток", – подытожил Александр Галушка.

Метки: инвестиции

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