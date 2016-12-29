Депутаты приморского парламента – о дольщиках из Партизанска, зарплатах и тайфуне "Лайонрок"

Краевые парламентарии подводят итоги 2016–го года. Для депутатского корпуса он стал знаменательным. Состав Законодательного Собрания изменился более чем наполовину. И уже в новом созыве было принято 67 законов. Всего же за год их было около двухсот, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Работать над краевыми законами пришли люди с большим опытом в разных областях - экономисты, юристы, работники образования, бывшие депутаты районных и городских дум. Сохранился и костяк парламента - депутаты нескольких созывов, которые могут поделиться с коллегами опытом и знаниями.

"Новые депутаты, которые пришли в Законодательное Собрание, втянулись и нормально работают, - сказал председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. - Серьезно повысилась дисциплина: на заседаниях Законодательного Собрания и комитетов мы собираем кворум, и у нас всегда есть 90 или 100-процентное посещение".

И сразу после выборов в Законодательное Собрание – пришло первое испытание: тайфун Лайонрок потребовал оперативной и слаженной работы. Для того чтобы помочь людям - парламентарии внесли изменения в законы о поддержке тех, кто лишился имущества, расширили круг тех, кому необходима помощь. Депутаты работали в подтопленных районах Приморья, встречались с жителями, следили за ходом аварийно-восстановительных работ.

"Сегодня наша задача состоит в том, чтобы ознакомится на местах с теми работами, которые производятся, понять, что нужно сделать, - сказал председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. - И можно в плановом порядке продолжить эти работы в 2017-м году. Чтобы создать максимально безопасные условия жизни для жителей Приморского края".

"В Законодательном Собрании приняты законы в поддержку тех людей, кто пострадал от наводнения, - сказал председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев. - Мы дополнительно выделяли средства людям, пострадавшим от стихийных бедствий, а законы принимали в срочном порядке".

"Пострадали те территории, которые я представляю, - сказал депутат Виктор Милуш. - И нам удалось вместе с исполнительной властью и МЧС принимать оперативные решения. Например, компания, которую я возглавляю, направила более пяти миллионов рублей на компенсацию электроэнергии для населения в пострадавших районах".

В 2016-м году парламентарии помогли и пострадавшим дольщикам из Партизанска. Закон в поддержку тех, кто лишился денег и жилья - был оперативно принят в трех чтениях. Для решения проблемы из краевого бюджета выделили более 77 миллионов рублей.

Напомним, что история жителей Партизанска началась еще в 2007-м году. Тогда более ста семей вложили свои средства в строительство нового микрорайона, но компания-застройщик не исполнила своих обязательств.

"Это может быть небольшой пример, но красноречивый. Он свидетельствует о том, что сегодня администрация Приморья и краевой парламент пытается делать все возможное, чтобы минимизировать очаги напряженности, которые есть в крае, - сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Сергей Кузьменко. - Это было поручение губернатора: найти варианты решения проблемы. Сегодня можно констатировать, что проблема, которая не решалась годами была решена – найдены средства и пути решения".

Поддержка предпринимательства - цель еще одного закона, принятого в уходящем году. Он призван повысить привлекательность патентной системы налогообложения. Теперь больше приморцев сможет воспользоваться этим специальным налоговым режимом.

"Масштабы распространения патентной системы увеличатся, и больше людей будут самозаняты на производстве, что люди смогут зарабатывать, и от результатов их работы жизнь каждого улучшится", - сказал депутат Геннадий Лазарев.

Депутаты Законодательного Собрания не забыли и о тех, кто безвозмездно, на свой страх и риск охраняет покой и порядок в крае. Для приморских народных дружинников в законе теперь предусмотрены страховые гарантии. В случае причинения вреда здоровью, дружиннику положено единовременное пособие - 100 тысяч рублей. И это только первый шаг.

"Вопрос этот стоял очень остро, и когда мы встречались с людьми, разговаривали, то создание народных дружин все поддерживали, но все задавали вопрос: а как же защитить людей, которые участвуют в такой опасной деятельности", - рассказал депутат Юрий Корсаков.

Напомним, что сегодня в Приморье действует около 100 дружин, куда входят более 1,5 тысяч человек. С начала года они помогли раскрыть почти 300 преступлений.

В уходящем году комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан поднимал вопрос о поддержке малокомплектных школ и детских садов. В проекте краевого бюджета на 2017 год на финансирование маленьких сельских детсадов направят более 95 миллионов рублей.

А в 2016 году краевой парламент разбирался в смене учебных программ в образовательных учреждениях. Оказалось, что требовать с родителей плату за учебники и дополнительные учебные материалы – незаконно. "Обеспечение детей бесплатными учебниками должно быть добровольным, чтобы в школах не занимались поборами", - считает депутат Татьяна Косьяненко.

"Депутаты говорили о том, что на сегодняшний день, с одной стороны, есть право учителю выбирать программу, по которой мы обеспечиваем учебниками, - говорит председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. - Но в выборе этой программы должна быть определенная логика. У нас есть примеры, когда преподаватели сегодня обучают по одной программе, на следующий год - по другой. Так быть не должно".

Также в уходящем году парламентарии продолжили работу над сохранением социальных обязательств в наше экономически напряженное время.

"Вопросы, которые меня прежде всего интересуют – это социальная сфера нашей жизни, - отметил заместитель спикера краевого парламента Сергей Кузьменко. - В частности, вопросы образования. В этом направлении есть уже положительные подвижки при принятии бюджета на 2017-й год. И я считаю, что это направление, которое требует особого внимания и участия".

В течение 2016-го года парламентарии пристально следили за ходом реализации таких проектов как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. По мнению депутатов, эти революционные законы должны кардинально изменить облик всего края.

"Уже заложен фактически фундамент и получены миллиарды вложений в инфраструктуру Приморья, - отметил депутат Сергей Ищенко. - Сегодня мы реально, на практике получаем дополнительные налоги и создаем рабочие места, и это главное достижение в масштабе края".

В 2016-м году активно работал комитет Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию. В последние месяцы уходящего года в центре внимания парламентариев была проблема с отоплением частных домов. Главный вопрос - заготовка дров на зиму. Депутаты проводили выездные заседания в районах, создавали рабочие группы. Первые результаты уже есть - в 2017-м году на лесоустройство будет выделено 40 миллионов рублей. А для того, чтобы селянам разрешили собирать валежник, парламентарии обратились в Государственную Думу.

Комментирует председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов: "Работающие законы: по лесу, о выделении земли гражданам, имеющим трех детей, молодым семьям. Мы постоянно учитываем нюансы, оттачиваем законы и выходим с предложениями в краевой парламент".

Хотя экономика Приморья постоянно развивается, режим экономии для краевого парламента остался неизменным. Депутаты сократили собственные расходы, и ограничили число тех, кто может получать зарплату из краевого бюджета. Поправку в закон, который внес комитет по регламенту и депутатской этике, поддержало большинство парламентариев.

"Практически во всех субъектах федерации ограничено число депутатов, работающих на зарплате, - сообщил председатель комитет Законодательного Собрания по регламенту и депутатской этике Дмитрий Новиков. - У нас до недавнего времени не было ограничений. И по сути все депутаты могли работать на оплачиваемой работе, что было накладно для краевого бюджета. Сейчас ограничено число депутатов, получающих зарплату в приморском парламенте".