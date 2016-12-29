В январе зрители впервые увидят "Макбет" на Приморской сцене Мариинского театра

Коллектив Приморской сцены Мариинского театра 26 и 28 января представит первую премьеру 2017 года – оперу Джузеппе Верди "Макбет". Ведущие партии исполнят Мария Гулегина и Сергей Мурзаев. Постановка Дэвида Маквикара, созданная для исторической сцены Мариинского театра, войдёт в постоянный репертуар Приморской сцены, сообщает ЕНВ.

"Макбет" – самое любимое сочинение Джузеппе Верди, одна из его первых попыток создания итальянской музыкальной драмы. Внимание композитора в этой опере сосредоточено вокруг линии развития судеб самого Макбета и Леди Макбет. Впервые Верди писал оперу без традиционной любовной интриги. Вместо неё композитору пришлось воплотить мрачную торжественность истории, величие и масштабность неординарных героев: страстность, властолюбие, волю и решительность леди Макбет, душевный разлад и оцепенение Макбета, а также драматизм исключительных чувств, связанных с борьбой за власть. Именно в музыке, характеризующей Макбета и Леди Макбет, Верди удалось воплотить многие подлинно шекспировские строфы. Особенно примечательна сцена сомнамбулизма, где оригинальный текст трагедии подвергся лишь небольшим сокращениям.

При создании оперы "Макбет" композитор предъявил новые, беспрецедентные для итальянской оперы того времени требования к артистам – на первый план он поставил драматическую выразительность исполнения. Более того, ключевые моменты оперы (дуэт Леди Макбет c мужем и сцена сомнамбулизма), по мнению Верди, "ни под каким видом не должны быть распеты: необходимо передать их игрой и декламацией голосом очень мрачным и приглушённым: без этого невозможно действие".