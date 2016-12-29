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Общество

28 декабря 2016, 18:10
Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока изъяли особо крупную партию героина

Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока изъяли особо крупную партию героина

Изъято порядка одного килограмма 200 граммов героина

Сотрудниками Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте задержан 27-летний подозреваемый в незаконной перевозке порядка одного килограмма 200 граммов героина, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы линейного пункта полиции на станции Архара Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда сообщением "Москва-Владивосток" задержан 27-летний житель одной из стран СНГ, подозреваемый в незаконной перевозке наркотических средств.

В ходе личного досмотра в дорожной сумке подозреваемого, под подкладкой был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с наркотическим средством – героин. Общий вес наркотика составил порядка одного килограмма 200 граммов.От показаний подозреваемый отказывается, вину в содеянном не признает.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Сотрудниками транспортной полиции проводятся мероприятия направленные на установление каналов поставки и сбыта наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Метки: героин, перевозка, полиция

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