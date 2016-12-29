Нотариусы Приморского края подвели итоги работы за 2016 год

Под председательством президента Приморской краевой нотариальной палаты Виктора Прищепы состоялось общее собрание членов палаты, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

Участники собрания заслушали доклад президента о результатах работы в уходящем году и задачах на предстоящий 2017 год, отметив, что наиболее важным событием для нотариального сообщества Дальнего Востока стало состоявшееся 5-6 августа 2016 года во Владивостоке заседание Координационно-методического совета нотариальных палат Дальневосточного федерального округа с участием руководства Федеральной нотариальной палаты, в ходе которого были обсуждены принципиальные вопросы осуществления нотариальной деятельности в свете новелл гражданского законодательства.

При этом президент подчеркнул, что основная часть работы в отчетном периоде строилась на основе поступательно вносимых Федеральными законами в законодательство изменений, с учетом которых нотариусы Приморья должны были оперативно освоиться с новыми полномочиями в сфере гражданского оборота, изучив новеллы законодательства, как на краевом уровне, так и посредством участия в организовываемых "Центром научно-методического обеспечения нотариальной деятельности" учебных мероприятиях.

Виктор Прищепа также отметил, что, несмотря на имеющиеся сложности, нотариусы Приморского края активно осваивают передачу документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в электронном виде, благодаря чему Приморская краевая палата согласно представленной Федеральной нотариальной палатой информацией является лидером в этом направлении в Дальневосточном федеральном округе.

Так, если в 2015 году количество нотариально оформленных сделок с недвижимостью в Приморском крае составило 1 931, то показатель трех кварталов 2016 года — 5 370, то есть за девять месяцев прирост составил 278 % от прошлогоднего результата.

Помимо этого президентом была подчеркнута необходимость продолжения работы по повышению качества нотариального обслуживания в Приморском крае и скорейшего перехода на новую версию программного обеспечения Единой информационной система нотариата России.

Заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю Елена Погорелова поприветствовав участников собрания, отметила, что Управлением совместно с нотариальным сообществом края была проведена значительная работа по вопросам совместной деятельности, а также в сфере оказания бесплатной юридической помощи и проведения проверок профессиональной деятельности и нотариального делопроизводства нотариусов, осуществляющих деятельность на территории Приморского края.

Вице-президент палаты Наталья Егорова проинформировала коллег об итогах состоявшегося 18 ноября 2016 года собрания представителей нотариальных палат субъектов Российской Федерации, делегатом которого она являлась, отметив необходимость учета социального фактора при утверждении тарифов.

По итогам обсуждения деятельность органов управления и аппарата палаты за 2016 год единогласно получила положительную оценку участников собрания.

В рамках повестки дня были рассмотрены вопросы утверждения размеров оплаты правовой и технической работы при совершении нотариальных действий на 2017 год, коллективного страхования профессиональной ответственности нотариусов, штатного расписания, финансовой деятельности палаты и другие.