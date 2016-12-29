"Удивительные Рождественские истории" пройдут во Владивостоке

Приближается славный праздник Рождества Христова, на протяжении уже более чем тысячелетней истории нашего государства это один из самых любимых праздников российского народа. С 7 по 17 января Рождество Христово из храмов разливалось по городам и весям, площадям и улицам. Славить рождённого Богомладенца стало большой яркой народной традицией. 10 дней рождественских гуляний наш народ назвал Святые дни или Святки, сообщает ЕНВ.

В эти дни принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки, устраивать рождественские представления, мастерить вертепы. Особой стала традиция водить праздничные поезда (шествия) с рождественской звездой с исполнением особенных песнопений – колядок.

Главными героями этого праздника стали дети, ибо Сам Господь стал младенцем. И сегодня, как и во все времена, мы не остаемся в стороне от наших исконных традиций.

15 января 2017 года по благословению Митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина в концертном комплексе "Феско холл" состоится традиционная Митрополичья Елка "Удивительные Рождественские истории". Участниками праздника станут дети от 3х лет, в том числе воспитанники детских домов Приморского края.

Организаторы праздника: Комиссия по культуре при Приморской Митрополии, Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив "Татьянин день – Приморье", творческое объединение "Идея".

В программе праздника выставка вертепов, яркое театрализованное представление, мастер – классы, творческие мастерские, игры возле елки и подарки.

Сбор гостей праздника в 12.30, начало театрализованного представления в 13.00. После окончания представления будут работать творческие мастерские.