Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

28 декабря 2016, 13:40
"Удивительные Рождественские истории" пройдут во Владивостоке
"Удивительные Рождественские истории" пройдут во Владивостоке
"Удивительные Рождественские истории" пройдут во Владивостоке
Все фото (9)

"Удивительные Рождественские истории" пройдут во Владивостоке

Участниками праздника станут дети от 3х лет, в том числе воспитанники детских домов Приморского края

Приближается славный праздник Рождества Христова, на протяжении уже более чем тысячелетней истории нашего государства это один из самых любимых праздников российского народа. С 7 по 17 января Рождество Христово из храмов разливалось по городам и весям, площадям и улицам. Славить рождённого Богомладенца стало большой яркой народной традицией. 10 дней рождественских гуляний наш народ назвал Святые дни или Святки, сообщает ЕНВ.

В эти дни принято ходить друг к другу в гости, дарить подарки, устраивать рождественские представления, мастерить вертепы. Особой стала традиция водить праздничные поезда (шествия) с рождественской звездой с исполнением особенных песнопений – колядок.

Главными героями этого праздника стали дети, ибо Сам Господь стал младенцем. И сегодня, как и во все времена, мы не остаемся в стороне от наших исконных традиций.

15 января 2017 года по благословению Митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина в концертном комплексе "Феско холл" состоится традиционная Митрополичья Елка "Удивительные Рождественские истории". Участниками праздника станут дети от 3х лет, в том числе воспитанники детских домов Приморского края.

Организаторы праздника: Комиссия по культуре при Приморской Митрополии, Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив "Татьянин день – Приморье", творческое объединение "Идея".

В программе праздника выставка вертепов, яркое театрализованное представление, мастер – классы, творческие мастерские, игры возле елки и подарки.

Сбор гостей праздника в 12.30, начало театрализованного представления в 13.00. После окончания представления будут работать творческие мастерские.

Метки: елка, епархия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В январе зрители впервые увидят "Макбет" на Приморской сцене Мариинского театраВ январе зрители впервые увидят "Макбет" на Приморской сцене Мариинского театра
вчера, 19:20
Оперу Джузеппе Верди покажут 26 и 28 января 2017 года
Праздники разорвали "Адреналин" пополамПраздники разорвали "Адреналин" пополам
вчера, 11:10
Цирковые представления в шапито начнутся 2 января уже 2017 года
Иван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тениИван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тени
27 декабря 2016, 14:30
Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет "серый" импорт

Последние новости

Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!
сегодня, 12:00
Поздравление депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ
Росрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском мореРосрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском море
сегодня, 11:00
В отдельных районах добычи суточные уловы минтая достигают 300 тонн на судно, сельди – 200 тонн
Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголяПолиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя
сегодня, 09:00
Выявлены 2756 административных правонарушений, возбуждены 25 уголовных дел

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+