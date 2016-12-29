Во Владивостоке пройдет форум "Агро Дальний Восток и Сибирь"

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства, сообщает ЕНВ.

Форум - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Докладчики и почетные гости 2017:

Павел Инюточкин, Генеральный директор, АНК-холдинг

Андрей Губин, генеральный директор, Хендэ Хороль Агро

Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО

Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края

Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд



Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд

Алексей Раченков, Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края

Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод

Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ

Ключевые цифры и факты мероприятия "Агро Дальний Восток и Сибирь 2016":