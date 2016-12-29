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Экономика

28 декабря 2016, 12:30
Во Владивостоке пройдет афорум "Агро Дальний Восток и Сибирь"

Во Владивостоке пройдет форум "Агро Дальний Восток и Сибирь"

Форум проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства, сообщает ЕНВ.

Форум - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Докладчики и почетные гости 2017:

  • Павел Инюточкин, Генеральный директор, АНК-холдинг
  • Андрей Губин, генеральный директор, Хендэ Хороль Агро
  • Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО
  • Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края
  • Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд  
  • Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд
  • Алексей Раченков,  Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края
  • Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод
  • Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ          

Ключевые цифры и факты мероприятия "Агро Дальний Восток и Сибирь 2016":

  • от Калининграда до Владивостока - широкая география участников: группа "ПРОДО" (Москва), управляющая компания "Содружество" (Калининград) и "Русагро-Приморье" (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие.
  • Европейские и азиатские сервисные компании: производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие
  • 70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие
  • почетные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн
  • правительственные делегации от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края
  • более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ.

Метки: агрофорум

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