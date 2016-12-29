Работа кулинарного цеха "Три кота" в Артеме приостановлена на 30 суток

В ходе проведения плановой проверки гипермаркета "Три кота", специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю выявили нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные при эксплуатации кулинарного цеха. Данный факт послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и дальнейшего обращения в суд, сообщает ЕНВ.

Учитывая характер деятельности организации, занимающейся производством и реализацией продуктов питания, а также то, что выявленные нарушения могли далеко не самым благоприятным образом отразиться на жизни и здоровье людей, Артемовский городской суд назначил ООО "Три кота" наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток.

К приезду судебных приставов, которые выехали на место совершения исполнительных действий незамедлительно, кулинарный цех уже не работал. В его помещениях отсутствовали продукты питания, а холодильные установки, печи и другое оборудование были остановлены. Судебные приставы опечатали инвентарь и само помещение кулинарного цеха.

"В сентябре этого года прошла плановая проверка сети гипермаркетов "Три Кота" в Приморском крае. Контролирующие органы выявили несколько нарушений в работе цеха собственного производства в городе Артем. Все нарушения были оперативно устранены, однако, в конце декабря Артёмовский городской суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток. 22 декабря, в самый "горячий" предпраздничный сезон, судебные приставы города Артема опечатали кухонное оборудование и инвентарь, а также производственное помещение кулинарного цеха. Судебное решение уже обжалуется в установленном порядке" , - официальный комментарий сети гипермаркетов "Три Кота" по ситуации с цехом собственного производства в Артеме.

"Не смотря на всю сложившуюся ситуацию, гипермаркет "Три Кота" в Артеме работает в полную силу. Мы готовы по традиции обеспечить праздничные столы наших покупателей всей готовой продукцией собственного производства. Без самого популярного салата "Оливье" Новый год не пройдет. Поставка продукции собственного производства в гипермаркет "Три Кота" в городе Артем осуществляется без перебоев из других цехов гипермаркетов "Три Кота". Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме", - отметили представители сети гипермаркетов "Три Кота".