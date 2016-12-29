Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

28 декабря 2016, 11:30
Работа кулинарного цеха "Три кота" в Артеме приостановлена на 30 суток

Работа кулинарного цеха "Три кота" в Артеме приостановлена на 30 суток

Судебные приставы города Артема опечатали кухонное оборудование и инвентарь, а также производственное помещение кулинарного цеха

В ходе проведения плановой проверки гипермаркета "Три кота", специалисты  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю выявили нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  допущенные при эксплуатации кулинарного цеха. Данный факт послужил основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и дальнейшего обращения в суд, сообщает ЕНВ.

Учитывая характер деятельности организации, занимающейся производством и реализацией продуктов питания, а также то, что выявленные нарушения могли далеко не самым благоприятным образом  отразиться на жизни и здоровье  людей,  Артемовский городской суд назначил ООО "Три кота" наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток.

К приезду судебных приставов, которые выехали на место совершения исполнительных действий незамедлительно, кулинарный цех уже не работал. В его помещениях отсутствовали продукты питания, а холодильные установки, печи и другое оборудование были остановлены. Судебные приставы опечатали инвентарь и само помещение кулинарного цеха. 

"В сентябре этого года прошла плановая проверка сети гипермаркетов "Три Кота" в Приморском крае. Контролирующие органы выявили несколько нарушений в работе цеха собственного производства в городе Артем. Все нарушения были оперативно устранены, однако, в конце декабря Артёмовский городской суд назначил наказание в виде приостановления деятельности кулинарного цеха на 30 суток. 22 декабря, в самый "горячий" предпраздничный сезон, судебные приставы города Артема опечатали кухонное оборудование и инвентарь, а также производственное помещение кулинарного цеха.  Судебное решение уже обжалуется в установленном порядке" , - официальный комментарий сети гипермаркетов "Три Кота" по ситуации с цехом собственного производства в Артеме.

"Не смотря на всю сложившуюся ситуацию, гипермаркет "Три Кота" в Артеме работает в полную силу. Мы готовы по традиции обеспечить праздничные столы наших покупателей всей готовой продукцией собственного производства. Без самого популярного салата "Оливье" Новый год не пройдет. Поставка продукции собственного производства в гипермаркет "Три Кота" в городе Артем осуществляется без перебоев из других цехов гипермаркетов "Три Кота". Покупатели города Артем могут приобрести всю кулинарную продукцию "Три Кота" в полном объеме", - отметили представители сети гипермаркетов "Три Кота".

Метки: приставы, Три Кота

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Полиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголяПолиция в Приморье вывела из незаконного оборота свыше 50 тысяч литров алкоголя
сегодня, 09:00
Выявлены 2756 административных правонарушений, возбуждены 25 уголовных дел
Сотрудники транспортной полиции Дальнего Востока изъяли особо крупную партию героинаСотрудники транспортной полиции Дальнего Востока изъяли особо крупную партию героина
вчера, 18:10
Изъято порядка одного килограмма 200 граммов героина
Нотариусы Приморского края подвели итоги работы за 2016 годНотариусы Приморского края подвели итоги работы за 2016 год
вчера, 17:30
Количество нотариально оформленных сделок с недвижимостью за 2016 год в Приморье составило 5 370

Последние новости

Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!Андрей Ищенко: Искренне поздравляю вас с Новым годом!
сегодня, 12:00
Поздравление депутата Законодательного собрания Приморского края от партии КПРФ
Росрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском мореРосрыболовство подвело итоги 2016 года на промысле минтая и сельди в Охотском море
сегодня, 11:00
В отдельных районах добычи суточные уловы минтая достигают 300 тонн на судно, сельди – 200 тонн
Депутаты приморского парламента – о дольщиках из Партизанска, зарплатах и тайфуне "Лайонрок"Депутаты приморского парламента – о дольщиках из Партизанска, зарплатах и тайфуне "Лайонрок"
сегодня, 00:00
В Законодательном Собрании подводят итоги года

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+