Праздники разорвали "Адреналин" пополам

После нескольких декабрьских выступлений во Владивостоке московская цирковая программа "Адреналин" взяла новогодний тайм-аут. В неплохо срежиссированной программе "Адреналин" зрителей поражает прежде всего обилие дрессированных хищников и прочей живности, сообщают ЕНВ, побывавшие на аншлаговом представлении гастролеров.

Причем многие цирковые "адреналин"-номера с животными если не уникальны, то встречаются на арене крайне редко. Где еще, кроме "Адреналин"-шоу владивостокский зритель сможет увидеть красивого хищника – пуму, к тому же летающую без страховки под куполом цирка. Хорош аттракцион дрессуры трех алжирских львов, приятно удивляет присутствие в цирковых номерах экзотических животных: комодского варана, удавов, игуан, орла, и даже петуха с обезьяной как символов уходящего и наступающего года.

Чего точно давно не видели зрители Приморья – так это танцующего гималайского медведя. Не менее удивительным кажется дикобраз, который требует аплодисментов, та же огромная "кошка" - пума, занимающаяся верховой ездой на пони.

Настоящей жемчужиной цирка "Адреналин" является захватывающий и в то же время опасный аттракцион "Шар смелости" в исполнении колумбийской группы артистов LosToreros. Мотоциклисты в металлическом шаре выполняют сложнейшие фигуры, нарушая все законы физики.

В ходе всего представления (почти два с половиной часа с антрактом) веселит публику забавный клоун Митяй, который рассмешит каждого, даже самого неулыбчивого зрителя.

Отлично, стильно, современно и красиво смотрится редкий уже цирковой номер "Адреналина" с акробатами на "рейнском колесе".

Большой Московский цирк шапито с программой "Адреналин" уже побывал во всех крупных городах России, во Владивосток он приехал в канун Нового года в ходе большого дальневосточного турне. Новогодняя программа "Адреналина" несмотря на приличный длдя шапито уровень цен на билеты может стать хорошим подарком каждому малышу и ребенку. А родители могут окунуться в детство и поверить в чудеса.

Правда, в эти дни "Адреналин" ушел на новогодние каникулы. А возобновятся цирковые представления в шапито на Второй Речке в районе автовокзала только 2 января уже 2017 года.