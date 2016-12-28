Владивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидий

Прокурором края в ходе мониторинга применения постановления администрации Владивостока "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом на территории Владивостокского городского округа"" прокуратурой города Владивостока установлено его противоречие положениям "О защите конкуренции", сообщает ЕНВ.

Так, указанным Порядком определены критерии для получения субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским автомобильным транспортом на территории Владивостокского городского округа.

Одним из установленных критериев для получения субсидии является наличие на законном праве автобусов, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа.

При этом, прокурорская проверка показала, что автобусы, находящиеся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа, переданы администраций города Владивостока на праве хозяйственного ведения только одному хозяйствующему субъекту – муниципальному предприятию Владивостока "ВПОПАТ №1".

Таким образом, фактически на сегодняшний день иные, кроме МПВ "ВПОПАТ №1", юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут являться получателями указанной субсидии.

В связи с изложенным, прокуратурой города главе администрации города Владивостока на указанный Порядок принесен протест с требованием о приведении его в соответствие с законом.

Данный протест рассмотрен и администрацией города Владивостока его требования отклонены, в связи прокурор обратился в Ленинский районный суд г. Владивостока с административным исковым заявлением о признании недействующей нормы, указанной в абз. 3 п. 2 Порядка, устанавливающей указанный "ущемляющий" критерий получения субсидий, со дня вступления в законную силу решения суда. 23.12.2016 суд согласился с доводами прокурора и принял решение об удовлетворении его требований. Решение суда на сегодняшний день в силу не вступило.