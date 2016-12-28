Строительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОС

Грузовой экспресс с биомедицинскими препаратами, автозапчастями и стройматериалами на днях вернулся из германского Гамбурга в восточнокитайский город Хэфэй, за 23 дня проехав через четыре евразийские страны. Грузы в обратном направлении были отправлены впервые после открытия данного маршрута, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Синьхуа.

Наряду с этим, бурно развивается сотрудничество Китая со странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и странами вдоль строящегося экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) в области производственных мощностей, реализуется ряд крупных совместных строительных проектов, включая железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, металлургические заводы, гидроэлектростанции, хлопковые фабрики и промышленные парки.

Оглядываясь на уходящий 2016 год, можно заметить, что под руководством китайской инициативы "Пояс и путь" (ЭПШП и морской Шелковый путь 21-го века) и на платформе ШОС страны евразийского региона уверенно вступают в эпоху интегрированного развития. Как отметил заместитель генерального секретаря ШОС Ван Кайвэнь, для стран организации, находящихся в центре Евразии, формируется новая архитектоника развития, характеризующаяся "политическим сопряжением, промышленной взаимодополняемостью и координированным развитием всех стран".

В ежегодном отчете Академии общественных наук Китая о развитии ШОС говорится, что в 2016 году под влиянием общего спада мировой экономики, снижения международных цен на основные товары и других факторов в странах-участницах ШОС наблюдается замедление темпов экономического роста. На этом фоне инициатива "Пояс и путь" принесла шансы для преодоления "камней преткновения" на пути развития ШОС и придала новый импульс развитию этой организации.

В рамках строительства ЭПШП у стран-участниц ШОС возникла общая актуальная потребность в усилении трансграничного инфраструктурного строительства и укреплении коммуникационной взаимосвязи. На данный момент сформированы три железнодорожные артерии для грузовых экспрессов из Китая в Европу - западный через погранпереход Алашанькоу, центральный через погранпереход Эрэн-Хото и восточный через Маньчжоули (Приамурье и Приморье).

Согласно последним данным Минкоммерции КНР, с начала официального применения единого логотипа "Экспресс Китай-Европа" (Express CR) в 2016 году число выполненных рейсов таких экспрессов через территории стран Центральной Азии резко увеличилось на 150 процентов. Вместе с этим, по последней таможенной статистике, в январе-ноябре этого года только через погранпереход Приамурье и Приморье экспрессы Китай-Европа перевезли 66,3 тыс. стандартных контейнеров грузов общей стоимостью более 2,9 млрд. долларов США. Эти два показателя превысили прошлогодние соответственно на 58,41 и 42,03 процента.

В соответствии с национальной программой развития экспрессов Китай-Европа на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.) к концу 2020 года в Китае будет открыто 43 маршрута для таких рейсов. Более того, Китай готов работать вместе с другими странами-участницами ШОС в реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Другой немаловажной опорой торгово-экономического сотрудничества в евразийском регионе на фоне строительства ЭПШП стало сотрудничество по производственным мощностям. В 2015 году Китай выдвинул инициативу создания платформы для сотрудничества по производственным мощностям в рамках ШОС, которая получила позитивный отклик со стороны других стран-участниц организации. После этого Китай и соседний Казахстан благополучно начали первый этап реализации 52 совместных проектов в данной области.

"Все это наглядным образом показывает, как мы сотрудничаем, не только в сырьевых отраслях, но и во многих других экономических сферах, и тем самым в Казахстане создаются новые рабочие места и новая инфраструктура, а Китай получает через Казахстан новый рынок сбыта своих новых технологий и инвестирования. Это хороший пример того, как мы можем взаимодействовать и помогать друг другу и совместными усилиями выйти из нынешней экономическо-финансовой кризисной ситуации", - сказал в интервью корр. Синьхуа советник-посланник посольства Казахстана в Китае Ерик Ашимов.

Министр коммерции КНР Гао Хучэн заявил, что в будущем региональное экономическое сотрудничество в рамках ШОС будет вестись в соответствии с курсом инициативы "Пояс и путь" и развиваться в таких четырех приоритетных направлениях, как продолжительное создание благоприятных условий для торгового сотрудничества, ускорение формирования архитектоники коммуникационной взаимосвязанности, постоянное обновление моделей сотрудничества по производственным мощностям и создание диверсифицированной кооперативной инвестиционно-финансовой системы.

Многие эксперты считают, что инициатива "Пояс и путь", направленная на создание площадки для регионального экономического сотрудничества в духе открытости, инклюзивности, сбалансированности и взаимной выгоды, и "шанхайский дух", характеризующийся "взаимным доверием, взаимной выгодой, равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, стремлением к совместному развитию", органически взаимосвязаны. При этом инициатива позволяет в дальнейшем укреплять сплоченные силы внутри ШОС и вызывать желание активизации сотрудничества у региональных стран.

Повышенные сплоченные силы ШОС проявляются, в частности, в том, что страны-участницы организации и даже ее страны-наблюдатели и партнеры по диалогу подтвердили свою готовность к активному участию в построении "пояса и пути" и стремление к сопряжению собственных стратегий развития с инициативой "Пояс и путь".

Официальный представитель Минкоммерции КНР Шэнь Даньян недавно отметил, что выдвинутая Китаем концепция инклюзивного развития в высокой степени соответствует национальным стратегиям региональных стран и ШОС становится эффективной площадкой для стыковки стратегий развития Китая и других стран-участниц.

"Нет сомнений, что сопряжение стратегий развития членов большой семьи ШОС с инициативой "Пояс и путь" позволит упрочить основу развития ШОС, расширить торгово-экономическое взаимодействие между странами-участницами, создать новый источник роста и тем самым придать новый импульс региональному развитию в условиях мировой глобализации", -- отметил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа.

В связи с тем, что члены ШОС - Россия, Казахстан и Кыргызстан одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), многие аналитики убеждены, что ШОС может играть роль "моста" и "платформы " в осуществлении сопряжения строительства ЭПШП и ЕАЭС.

Китай и Россия уже опубликовали совместную декларацию, в которой выразили готовность прилагать совместные усилия для сопряжения строительства ЭПШП и ЕАЭС, чтобы стимулировать интеграцию региональной экономики и обеспечивать устойчивый экономический рост в регионе.

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин полагает, что сопряжение строительства ЭПШП и ЕАЭС можно осуществлять на площадке ШОС, благодаря чему другие члены ШОС смогут присоединиться к процессу сопряжения. К примеру, отметил он, активно обосновываемый сейчас первый проект в таком процессе - создание зоны свободной торговли ЕАЭС-Китай -- имеет большие перспективы для привлечения других стран-участниц ШОС.

При всем этом нельзя игнорировать, что безопасность и стабильность -- это первостепенная предпосылка для развития всех членов ШОС и коренная гарантия для прагматичного сотрудничества между ними. Осуществление инициативы "Пояс и путь" только усиливает требования членов ШОС к безопасности и стабильности.

В прошлом месяце в Бишкеке прошло 15-е заседание Совета глав правительств стран-участниц ШОС, на котором была оглашена готовность стран-участниц в дальнейшем укрепить консультации и сотрудничество в области безопасности, ускорить шаги по подписанию конвенции о борьбе с экстремизмом, усовершенствовать механизмы действия региональных антитеррористических структур, усилить совместную борьбу с терроризмом в киберпространстве и наркобизнесом, а также помогать Афганистану в скорейшем осуществлении мира и развития.

Кроме того, страны-участницы проявили решимость в усилении обменов и взаимодействия между юридическими органами, чтобы предоставлять надежные юридические услуги в строительстве "пояса и пути".

Имеются полные основания предполагать, что под руководством инициативы "Пояс и путь" и опираясь на "два колеса" - сотрудничество в области безопасности и экономическое сотрудничество - ШОС будет непрерывно развиваться и играть все большую роль в обеспечении мира, стабильности и развития, как в регионе, так и во всем мире.