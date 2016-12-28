Житель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в Латвию

Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина России, совершившего незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для совершения незаконных действий по выводу валютных денежных средств из страны предприимчивый мужчина открыл некую фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, которая, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги. Одной из таких бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21 миллиона 380 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Деяния, предусмотренные статьей 193.1 УК РФ, признаются совершенными в особо крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств превышает сорок пять миллионов рублей.