Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

27 декабря 2016, 18:10
Житель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в Латвию

Житель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в Латвию

Бизнесмену грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей

Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина России, совершившего незаконный вывод в Латвию более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для совершения незаконных действий по выводу валютных денежных средств из страны предприимчивый мужчина открыл некую фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую, которая, в свою очередь, за определенную денежную плату должна была в качестве директора подписывать кое-какие бумаги. Одной из таких бумаг стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов. В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21 миллиона 380 тысяч долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1 миллиарда 200 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в этот период фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Деяния, предусмотренные статьей 193.1 УК РФ, признаются совершенными в особо крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств превышает сорок пять миллионов рублей.

Метки: вывод денег, Латвия

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбыВ рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы
22 декабря 2016, 15:30
Экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток
Участники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в мореУчастники "Индра Нэви-2016" согласовали порядок проведения практических действий сил в море
16 декабря 2016, 14:10
БПК "Адмирал Трибуц" и БМТ "Борис Бутома" ТОФ примут участие в международных российско-индийских военно-морских учениях
Северокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетовСеверокорейцы пытались вывезти арамидную нить используемую для изготовления бронежилетов
07 декабря 2016, 15:00
Данная категория товаров включена в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной

Последние новости

Владивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидийВладивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидий
сегодня, 00:00
Признаны незаконными нормы постановления администрации Владивостока, предусматривающие предоставление субсидий единственному получателю
С начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителейС начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителей
вчера, 22:00
Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем
Строительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОССтроительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОС
вчера, 21:10
Через Приамурье и Приморье экспрессы Китай-Европа перевезли 66,3 тыс. стандартных контейнеров грузов общей стоимостью более 2,9 млрд. долларов США

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+