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Общество

27 декабря 2016, 17:00
Россельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питания

Россельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питания

Забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот

Приморские производители пищевых продуктов не заботятся об их качестве и безопасности. Исследования межведомственной лаборатории Россельхознадзора показали: кишечная палочка, стафилококк и другие бактерии в продукции практически стали нормой, а состав любимых приморцами полуфабрикатов вызывает желание от них отказаться, обобщает ЕНВ со ссылкой на теруправление.

Последний месяц для специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора стал богатым на выявления небезопасных продуктов питания. Пробы молочной, мясной, рыбной продукции и морепродуктов отбирались в рамках государственного и производственного контроля, пищевого мониторинга и самостоятельного обращения предпринимателей.

Молочная продукция, привезенная из села Степного, не порадовала из-за наличия бактерий группы кишечной палочки и стафилококка, которых вообще не должно быть, и превышенными показателями дрожжей и плесени, что может говорить как о нарушениях условий хранения, так и несоблюдении санитарно-гигиенических норм.

Плесень, попадая в организм человека, вызывает токсикозы, а дрожжи способствуют накоплению токсических веществ и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, угнетая при этом иммунную и выделительную системы организма. Сельские молочники превысили допустимый показатель дрожжей более, чем в 30 раз.

Новгородское и алтайское сливочное масло, как показали лабораторные испытания, не соответствуют нормам ГОСТа (32261- 2013) по жирно-кислотному составу, что говорит о том, что молочный жир коровьего молока заменен на любой другой – не молочный.

Навага и окунь, отобранные для исследований в Арсеньеве, не прошли проверку на паразитарную чистоту. Живые личинки анизакисов и псевдотерранов облюбовали внутренние органы наваги и окуня. Эти гельминты чрезвычайно опасны для человека, а потому их наличие в живом виде в рыбе вообще не допускается едиными ветеринарно–санитарными требованиями.

Хасанская красная икра, так же как и сделанная в Артеме, изобиловала кишечной палочкой, стафилококком и содержала повышенное количество других микроорганизмов. Можно с уверенностью сказать, что при ее выпуске, хранении и транспортировке точно не соблюдались ветеринарно-санитарные нормы.

Уссурийская малосольная кета пересолена по результатам одной пробы и с очень неприятным запахом – в другой. Любимая приморцами сельдь "Матье" - с "приправой" из стафилококка и других бактерий.

Не безопасным стало бы употребление в пищу филе-кусочков сельди в масле и с различными ароматическими добавками – лимоном, укропом, приготовленной уссурийским производителем. Помимо "стандартного набора" из стафилококка, кишечной палочки и микробов "в ассортименте", селедка оказалась пересоленной и с сильным спиртовым привкусом и запахом.

Уссурийские производители вновь огорчили. В тушеной свинине обнаружена плесень, в копченых свиных ушках в вакуумной упаковке – набор бактерий и кишечная палочка в превышенной концентрации. В семи пробах свинины содержание антибиотика тетрациклина превышало допустимые показатели от полутора до семи раз. Уссурийская говядина напичкана антибиотиком бензилпенициллином в среднем в три раза выше нормы.

Говядина из поселка Кировского содержит антибиотиков более чем в 20 раз сверх нормы. Чуть ниже этот показатель у говядины из села Павло-Федоровка.

Результаты всех исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии "Веста", а забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

Метки: продукты питания, Россельхознадзор

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