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Стиль жизни

27 декабря 2016, 14:30
Эксперт моды Иван Федоров.

Иван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тени

Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет "серый" импорт

В "эпоху" импортозамещения пора выходить из тени швейной промышленности. Видны ли производители заказчикам? Разобраться в этом  корреспонденту ЕНВ помог эксперт моды Иван Федоров.

Поговорим о промышленности, глянец оставим журналам, и не будем рассматривать многочисленные ателье. От многих фабрик остались только цеха, которые условно можно назвать фабриками. Набрав в поисковике "швейная фабрика в… (интересующий нас регион)" получим следующее:

  • Якутия – четыре швейных фабрики и один промкомбинат, мастерские ориентирующихся на народный промысел;
  • Амурская область – три швейных фабрики и три цеха пошиву одежды;
  • ЕАО – четыре швейных фабрики;
  • Приморский край – десять швейных предприятий, цеха и фабрики;
  • Чукотский автономный округ – ни одной швейной фабрики;
  • Магаданская область – четыре швейных фабрики, одна из них народных и художественных промыслов;
  •  Хабаровский край – восемь швейных предприятий;
  • Камчатский край – три предприятия швейной промышленности;
  • Сахалинская область – одна швейная фабрика.

По данным Минпромторга, за первые шесть месяцев 2016-го производство одежды выросло на 3,2 процента, текстильная промышленность увеличила объемы выпуска на 4,4 процента, обувная — на 5,8 процента. На 3,7 процента расширилось производство хлопчатобумажных тканей и на 5,5 процента — синтетических.

Росстат подтверждает, что именно шесть месяцев этого года продемонстрировали рост в отрасли. Если в январе 2016-го в России объем текстильного и швейного производства составлял 98,6 процента к январю 2015-го, то в июне этот показатель достиг 104 процентов. Для одежды эта пропорция — 92,1 и 105,9 процента, для кожаных изделий и обуви — 99,7 и 112,1 процента.

Отрицательные показатели наблюдаются в производстве детской одежды и постельного белья.

Возможно предприятий больше или меньше, но в сети хоть какую-то информацию можно найти об этом количестве участников рынка, которые были и есть. Конечно не считая очерков истории о тридцати ранее работавших фабриках при СССР и в новой России первое десятилетие. Нынешние цеха либо с нуля основались, либо на технологической базе ранее существующих предприятий. Некоторые современные руководители, осознающие возможную включенность их предприятий, в глобальную экономику, начали модернизацию производства, закупают новейшее оборудование.

Предприятиям легкой промышленности уже сегодня желательно держать руку на пульсе швейного рынка. В Россию возвращаются заказчики готовые размещать свои заказы на отечественном рынке. Наши российские бренды,  которые в течение двадцати последних лет размещались в Азии, возвращаются. На все повлиял пресловутый кризис, о котором не говорит только ленивый и т.д. Печально, что производители нашего рынка и заказчики до сих пор еще не знают о существовании друг друга, и еще печальнее то, что не готовы к модернизации производства. Современная одежда требует новых технологий.

Однако страх высовываться еще силен. Не верит наш предприниматель государству. Ну, или некоторые. Не мешало бы омолодить работников производств, но где их взять, средние учебные заведения давно перестали выпускать специалистов.

В России есть легкая промышленность и как бы мы не хотели пора ее не только замечать, но и самой легкой промышленности заявлять о себе. Заявлять можно по-разному: шить актуальные вещи для молодеющего поколения, создавать ассоциации и союзы, чтобы быть заметными на рынке и у государства, которое конечно не балует предпринимателей, но и в одиночку поддержки дождаться сложно.

Метки: швейное дело

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