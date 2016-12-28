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Китай

27 декабря 2016, 14:00
В Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарей
В Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарей
В Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарей
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В Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарей

Фестиваль ледяных фонарей уже стал зимним карнавалом мировой значимости

Официальное открытие 43-го Художественного фестиваля ледяных фонарей состоялось в парке Чжаолинь в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян, сообщает ЕНВ.

В Харбине регулярно проходит Международный фестиваль ледяных фонарей и скульптур. Посетители могут увидеть более 1000 ледяных композиций. На изготовление скульптур уходит сто с лишним тысяч кубических метров льда и столько же снега. Фестивали ледяных скульптур проводятся в Харбине уже не первое десятилетие, и каждый год поражают воображение зрителей. Лучшие работы выставляются на трех главных площадках: на Солнечном острове, в парке "Мир снега и льда" и в парке Чжаолинь. На Солнечном острове проходит выставка снежных скульптур. Там же расположен самый большой в мире музей ледяного и снежного искусства, который открывается в ноябре. 

Китайцы начали делать фонари изо льда много столетий назад. Первоначально для этой цели использовалось обычное ведро с водой, которое выставлялось на мороз. Когда по стенкам ведра образовывался лед, остатки воды выливали, а внутрь ледяного сосуда ставили свечу. Однако постепенно внешний вид фонарей совершенствовался, а их изготовление превратилось в особый вид искусства, лучшие образцы которого можно увидеть в Харбине. 

Северо-Восточный Китай становится одним из самых посещаемых регионов страны в зимний период. Харбинский фестиваль ледяных фонарей уже стал зимним карнавалом мировой значимости, как подобные фестивали в японском Саппоро и канадском Квебеке.

Метки: фестиваль ледяных фонарей

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