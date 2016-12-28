Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям

27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. Профессиональный праздник тех, кто, не раздумывая, пойдёт на помощь человеку в любое время дня и ночи, тех, кто, по роду своей деятельности и по призванию своего сердца, является спасателем. Поиск пропавших туристов, водолазные работы на морской акватории и реках Приморского края, ликвидация последствий ЧС, дорожно-транспортных происшествий и другие работы – дело спасателей, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

В канун профессионального праздника мы поговорили с начальником Приморской краевой поисково-спасательной службы Александром Мартыновым о спасательном деле.

Александр Юрьевич, примите поздравления с профессиональным праздником. Вы возглавляете Приморскую краевую поисково-спасательную службу более 10 лет. С чего всё начиналось?

Свое летоисчисление Приморская краевая поисково-спасательная служба ведет с 1975 года, когда для оказания помощи туристам и туристическим группам в удаленных районах Приморья была образована контрольно-спасательная служба. 21 октября 1992 года на базе контрольно-спасательной службы Приморской краевой туристско-экскурсионной фирмы "Приморсктурист" была образована Дальневосточная региональная поисково-спасательная служба. В октябре 2001 года Приморская краевая поисково-спасательная служба была подчинена Администрации Приморского края. А с 2006 года наша служба входит в структуру государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для того чтобы стать спасателем надо закончить специальные курсы? Есть ли в нашем регионе учебно-тренировочный центр, где необходимо пройти медицинскую, физическую и специальную подготовку?

В законе "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" сказано, что к непосредственному исполнению обязанностей спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие среднее общее образование, прошедшие профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ.

Первоначальное обучение спасателей, может проводиться как в составе своих формирований, так и на базе образовательных учреждений МЧС России. В нашем регионе обучение по программе первоначальной подготовки спасателя можно пройти на факультете дополнительного профессионального обучения Дальневосточной пожарно-спасательной академии в городе Артёме и в Учебном центре подготовки спасателей ДВРПСО МЧС России в городе Хабаровск.

Спасатели должны обладать физической силой, выносливостью. Быть морально подготовленными к любой нештатной ситуации. Это кропотливый и упорный труд, постоянное совершенствование своих знаний и умений. Как в повседневной деятельности вы совершенствуете свои навыки?

Спасатель кроме хорошей физической подготовки, должен уметь работать с инструментами и оборудованием, ориентироваться и выживать в природной среде, иметь навыки управления различными транспортными средствами, быть психологом в общении с людьми.

Для совершенствования уровня специальной, медицинской, психологической подготовки, поддержания себя в физической форме, необходимой для оказания помощи терпящему бедствие человеку, организуется и проводится профессиональная подготовка спасателей в период их дежурств (теоретические занятия) или в составе формирования во время проведения учебно-тренировочных сборов.

Одно из самых важных правил – это выполнить свою работу безопасно для себя, окружающих, природы, не усугубить и помочь. При проведении сборов по водной, горной, водолазной, десантной подготовке основное внимание уделяется на безопасность проведения работ – прежде всего, надо уметь сохранить свою жизнь, чтобы потом сохранить жизнь человеку, который нуждается в помощи. При этом нужно быть в постоянной готовности к возникновению нештатной ситуации. Совладаешь с собой – не допустишь выхода ситуации из-под контроля. Самое главное – это самообладание и уверенность в себе. Уверенность приходит с опытом, а для этого надо учиться, в том числе и на ошибках, как чужих, так и своих.

Известно, что большинство российских спасателей владеют сразу несколькими специальностями, например – водолаза, десантника. Какова спасательская специализация приморских спасателей?

Раз в три года проводится периодическая аттестация спасателей. Чтобы повысить свой класс, нужно иметь не только отличные физические данные и отменные знания, но и приобретать навыки новых профессий, связанных с безопасностью: стропальщик, электрик, сварщик, взрывотехник, водолаз, промышленный альпинист, водитель. В нашей поисково-спасательной службе из 48 спасателей владеют специальностями: водолаза, десантника, стропальщика, газодымозащитника, промышленного альпинизма, владеют навыками управления маломерным судном и являются водителями категорий С, Д, Е.

Есть ли романтика в работе спасателя?

Конечно, есть! Но так как человек по-своему индивидуален, то, наверное, и романтика у каждого своя. К нам приходят работать молодые ребята, некоторые из них с детства мечтали работать спасателями. Хорошо, если выбор профессии их не разочарует. Они представляют себя героями, думают, что сразу будут спасать людей, а начинается рабочая рутина, где героики очень мало, а очень много физического труда, пота и бытовых трудностей.

Но все-таки есть и определенная романтика в работе спасателя, и это уже гораздо больше, чем просто уважение к собственной профессии. Может быть, именно благодаря этой романтике они и готовы отправляться в любое время суток на проведение спасательных работ. Однако, далеко не каждому дано стать спасателем и главное получать удовольствие от этой работы.

Что самое трудное в работе?

Это когда заранее знаешь, что помощь оказывать уже некому, и нужно будет извлекать погибших людей. Вот это, пожалуй, самое трудное, когда умирают люди, когда спасти человеческую жизнь не удается.

Самое главное в спасательном деле – понимать, что ты просто должен выполнять свою работу и не ждать благодарности от спасённых. Вам близко это мнение?

Основным принципом деятельности аварийно-спасательных служб, и спасателей являются принцип гуманизма и милосердия, а милосердный человек не ждет благодарности за свои деяния. Поэтому данное выражение - это неписаный закон для спасателей, традиция, которой они следуют.

Есть ли текучка в коллективе?

Небольшая. За два последних года уволилось четыре спасателя, а после службы в вооружённых силах России вернулось двое.

Как для вашей службы прошёл 2016 год?

Год для службы выдался непростым. Спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели свыше 120 поисково-спасательных операций, в ходе которых спасено 182 человека, более трёх тысяч человек получили нашу помощь. Отдельные спасатели свыше 300 часов отработали на поисково-спасательных работах.

Спасатели принимали участие в ликвидации последствий ЧС в Кавалеровском, Чугуевском и Красноармейском районах Приморского края, вызванной тайфуном "Лайонрок". В ходе проведения поисково-спасательных и других неотложных работ было спасено 147 человек. Мы оказывали всевозможную помощь людям. До сих пор спасатели проводят неотложные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в посёлке Светлая.