Станислав Наумов возглавил жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток

Сформирован состав жюри региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Проекты конкурсантов будут оценивать опытные специалисты в области PR, маркетинга, коммуникаций и СМИ во главе со Станиславом Наумовым - Председателем премии, президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместителем министра промышленности Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

"Коммуникации играют стратегическую роль в развитии современного общества. Как показывает практика, эта роль может быть как стабилизирующей, так и дестабилизирующей. В коммуникационной среде определяются контуры будущего - и это, безусловно, накладывает профессиональную ответственность на специалистов в сфере связей с общественностью, - говорит Станислав Наумов. – Задачи профессионального стандарта – формировать и своевременно актуализировать требования к специалистам, способствовать развитию их профессиональных компетенций, а также обозначать перспективное состояние коммуникационной профессии. Наличие профстандарта не только свидетельствует о развитости отрасли, но и отвечает на вопрос, какой вклад в развитие государства, бизнеса и общества эта отрасль привносит. И в этом процессе премия "Серебряный Лучник" уже долгие годы играет неоценимую роль".

В 2016 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Дальний Восток вошли:

Станислав Наумов - Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместитель министра промышленности Российской Федерации;

Ольга Романова - главный редактор и генеральный директор портала "Владмама";

Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;

Павел Ушанов - кандидат политических наук;

кандидат политических наук; Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;

Ксения Нестеренко - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;

Алексей Магаляс - Председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор Департамента внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета;

Лидия Смыченко - пресс-секретарь Отделения ПФР по Приморскому краю;

Максим Устинов - генеральный директор Российского сетевого издания – "Ежедневные Новости Владивостока";

Наталья Ваулина - директор Агентства Интернет Технологий BRAND-PR, маркетолог, бизнес-тренер;

Марина Божко - редактор интернет-проектов Издательской компании "Золотой Рог";

Юлия Сапко - Специалист по связям с общественностью ООО "Ратимир".

Информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание "Ежедневные новости Владивостока", медиахолдинг Primamedia и деловая газета "Золотой Рог".

Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в семи номинациях, до середины января 2017 года. 27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года на сайте конкурса.

Справка.

Наумов Станислав Александрович, Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) Президент Российской ассоциации по связям с общественностью с 8 декабря 2010 года (в 2007-2008 годах председатель комитета по социальному развитию РАСО, с июня 2008 года по декабрь 2010 года вице-президент РАСО). Член Попечительского совета Премии Серебряный Лучник, Председатель жюри Премии IPRA Proba, член Попечительского совета Премии "Press-звание". Организатор фестиваля "Дни PR в Москве" в 2011-2013 годах. Участник конференций Open Government Partnership 2013. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член резерва управленческих кадров под патронажем Президента Российской Федерации. С декабря 2010 года по сентябрь 2012 года работал вице-президентом Фонда "Сколково" по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

С 2011 года входит в состав бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Член жюри в оценке проектов направления "Новые профессионалы". В 2012 году входил в состав Совета директоров ОАО "Уралвагонзавод". С 2012 года член попечительского совета Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и попечительского совета Высшей экономической школы Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Заместитель министра промышленности Российской Федерации.