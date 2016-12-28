Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

27 декабря 2016, 12:30
Станислав Наумов возглавил жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток

Станислав Наумов возглавил жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток

27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии

Сформирован состав жюри региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Дальний Восток. Проекты конкурсантов будут оценивать опытные специалисты в области PR, маркетинга, коммуникаций и СМИ во главе со Станиславом Наумовым - Председателем премии, президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместителем министра промышленности Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

"Коммуникации играют стратегическую роль в развитии современного общества. Как показывает практика, эта роль может быть как стабилизирующей, так и дестабилизирующей. В коммуникационной среде определяются контуры будущего - и это, безусловно, накладывает профессиональную ответственность на специалистов в сфере связей с общественностью, - говорит Станислав Наумов. – Задачи профессионального стандарта – формировать и своевременно актуализировать требования к специалистам, способствовать развитию их профессиональных компетенций, а также обозначать перспективное состояние коммуникационной профессии. Наличие профстандарта не только свидетельствует о развитости отрасли, но и отвечает на вопрос, какой вклад в развитие государства, бизнеса и общества эта отрасль привносит. И в этом процессе премия "Серебряный Лучник" уже долгие годы играет неоценимую роль".

В 2016 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Дальний Восток вошли:

  • Станислав Наумов - Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместитель министра промышленности Российской Федерации;
  • Ольга Романова - главный редактор и генеральный директор портала "Владмама";
  • Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;
  • Павел Ушанов -  кандидат политических наук;
  • Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;
  • Ксения Нестеренко - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;
  • Алексей Магаляс - Председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор Департамента внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета;
  • Лидия Смыченко - пресс-секретарь Отделения ПФР по Приморскому краю;
  • Максим Устинов - генеральный директор Российского сетевого издания – "Ежедневные Новости Владивостока";
  • Наталья Ваулина - директор Агентства Интернет Технологий BRAND-PR, маркетолог, бизнес-тренер;
  • Марина Божко - редактор интернет-проектов Издательской компании "Золотой Рог";
  • Юлия Сапко - Специалист по связям с общественностью ООО "Ратимир".

Информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание "Ежедневные новости Владивостока", медиахолдинг Primamedia и деловая газета "Золотой Рог".

Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в семи номинациях, до середины января 2017 года. 27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года на сайте конкурса.

Справка.

Наумов Станислав Александрович, Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью)  Президент Российской ассоциации по связям с общественностью с 8 декабря 2010 года (в 2007-2008 годах председатель комитета по социальному развитию РАСО, с июня 2008 года по декабрь 2010 года вице-президент РАСО). Член Попечительского совета Премии Серебряный Лучник, Председатель жюри Премии IPRA Proba, член Попечительского совета Премии "Press-звание". Организатор фестиваля "Дни PR в Москве" в 2011-2013 годах. Участник конференций Open Government Partnership 2013. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член резерва управленческих кадров под патронажем Президента Российской Федерации. С декабря 2010 года по сентябрь 2012 года работал вице-президентом Фонда "Сколково" по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

С 2011 года входит в состав бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Член жюри в оценке проектов направления "Новые профессионалы". В 2012 году входил в состав Совета  директоров ОАО "Уралвагонзавод". С 2012 года член попечительского совета Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и попечительского совета Высшей экономической школы Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Заместитель министра промышленности Российской Федерации.

Метки: PR, Серебряный лучник

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Иван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тениИван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тени
вчера, 14:30
Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет "серый" импорт
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудоВо Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо
26 декабря 2016, 13:30
Спортсмены из Владивостока уверенно завоевали 16 золотых, 10 серебренных и 7 бронзовых медалей
Владивосток глазами классикаВладивосток глазами классика
25 декабря 2016, 14:00
Михаил Пришвин побывал во Владивостоке в 1931 году

Последние новости

Владивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидийВладивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидий
сегодня, 00:00
Признаны незаконными нормы постановления администрации Владивостока, предусматривающие предоставление субсидий единственному получателю
С начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителейС начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителей
вчера, 22:00
Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем
Строительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОССтроительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОС
вчера, 21:10
Через Приамурье и Приморье экспрессы Китай-Европа перевезли 66,3 тыс. стандартных контейнеров грузов общей стоимостью более 2,9 млрд. долларов США

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+