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Экономика

27 декабря 2016, 12:10
Иностранцы смогут оформить въездную визу через порт Владивосток

Иностранцы смогут оформить въездную визу через порт Владивосток

Будет введена однократная электронная восьмидневная виза для иностранных граждан

Введение упрощённого визового режима в Свободном порте Владивостока будет способствовать улучшению деловых контактов, запуску проектов с иностранным участием и увеличению числа туристов. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании Правительства России. Речь идет об упрощённом визовом порядке въезда, пребывания и выезда через пункты пропуска во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

В ходе заседания Дмитрий Медведев отметил, что развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока является одной из тем, которой занимаются на постоянной основе.

"Уже больше года действует режим свободного порта во Владивостоке, и сегодня в дополнение к ранее принятым решениям рассматривается законопроект об упрощённом визовом порядке въезда, пребывания и выезда через пункты пропуска во Владивостоке. Иностранные граждане смогут быстрее оформлять однократные обыкновенные визы со сроком пребывания в России до восьми дней. Получить такую визу можно будет в электронном виде, что является для нашей страны пока уникальным решением", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ожидается, что иностранные граждане будут гораздо быстрее оформлять однократные визы на срок до 8 дней. 

"Оформление станет более доступным: достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда, консульский сбор в этом случае не взимается. Виза позволит приезжающим беспрепятственно передвигаться в пределах территории свободного порта Владивосток. Это будет способствовать и улучшению деловых контактов, и запуску проектов с иностранным участием, и не в последнюю очередь увеличению числа туристов", - отметил Дмитрий Медведев .

Метки: виза, Свободный порт Владивосток

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