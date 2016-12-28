Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

27 декабря 2016, 11:40
В Приморье завершено расследование по уголовному делу о невыплате зарплат

В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы

Привлеченная к уголовной ответственности директор решила дать еще и взятку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Строительная домоуправляющая компания "Бастион-1". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, бывший директор ООО "Строительная домоуправляющая компания "Бастион-1" в период времени с 2013 по 2015 год не выплатила зарплату своим работникам в общей сумме свыше 697 тыс. рублей.

Кроме того, привлеченная к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, решила дать взятку следователю за принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении нее. Деньги должны быть переданы через посредника - адвоката обвиняемой в размере почти 100 тыс. рублей.

Следователь сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, организованного сотрудниками регионального ФСБ. Впоследствии посредник получил от следователя макет постановления о прекращении уголовного дела, изготовленный для целей проведения ОРМ, а позже женщина через своего адвоката передала следователю деньги.

После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального ФСБ. Таким образом, следователь принял принципиальную позицию и довел расследование уголовного дела до конца, к тому же к уголовной ответственности также привлечен адвокат, передавший взятку. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор адвокату обвиняемой и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Метки: взятка, зарплата, уголовное дело

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Владивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидийВладивостокский автоперевозчик "ВПОПАТ №1" оказался единственным получателем субсидий
сегодня, 00:00
Признаны незаконными нормы постановления администрации Владивостока, предусматривающие предоставление субсидий единственному получателю
С начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителейС начала года сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности более 12,5 тысяч нетрезвых водителей
вчера, 22:00
Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем
Россельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питанияРоссельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питания
вчера, 17:00
Забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот

Последние новости

Строительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОССтроительство нового Шелкового пути - исторический шанс для развития ШОС
вчера, 21:10
Через Приамурье и Приморье экспрессы Китай-Европа перевезли 66,3 тыс. стандартных контейнеров грузов общей стоимостью более 2,9 млрд. долларов США
Житель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в ЛатвиюЖитель Хабаровска пытался вывести более миллиарда рублей в Латвию
вчера, 18:10
Бизнесмену грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей
Иван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тениИван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тени
вчера, 14:30
Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет "серый" импорт

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+