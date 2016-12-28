В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Строительная домоуправляющая компания "Бастион-1". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, бывший директор ООО "Строительная домоуправляющая компания "Бастион-1" в период времени с 2013 по 2015 год не выплатила зарплату своим работникам в общей сумме свыше 697 тыс. рублей.

Кроме того, привлеченная к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, решила дать взятку следователю за принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении нее. Деньги должны быть переданы через посредника - адвоката обвиняемой в размере почти 100 тыс. рублей.

Следователь сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, организованного сотрудниками регионального ФСБ. Впоследствии посредник получил от следователя макет постановления о прекращении уголовного дела, изготовленный для целей проведения ОРМ, а позже женщина через своего адвоката передала следователю деньги.

После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального ФСБ. Таким образом, следователь принял принципиальную позицию и довел расследование уголовного дела до конца, к тому же к уголовной ответственности также привлечен адвокат, передавший взятку. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор адвокату обвиняемой и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.