Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Южная Корея

27 декабря 2016, 00:00
Южная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из Приморья

Южная Корея запретила въезд трудовым мигрантам из Приморья

Во въезде в Южную Корею за год отказали более 330 жителям Приморья

Миграционные власти Южной Кореи в 2016 году отказали во въезде 337 россиянам, прибывшим из Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Только за прошедший период 2016 года миграционными властями Республики Корея уже отказано во въезде 337 гражданам Российской Федерации. Это данные только по тем гражданам, которые убывали в Республику Корея из столицы Приморья, 263 из них воспользовались воздушным сообщением, а 74 – морским", — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить въезда в страну нелегалов, миграционные власти Южной Кореи стали тщательней проверять в аэропортах документы, избирательно проводить опрос, предлагая подтвердить заявленную цель прибытия, предоставить обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

"Практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, а в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью ведения нелегальной трудовой деятельности", - сообщает пресс-служба.

В качестве причины для введения ограничений Сеул указал неправдивые сведения о цели визита в Южную Корею, которые были предоставлены россиянами. За упомянутый период число таких отказов выросло в несколько разы. Приехав в Корею для работы, они указывали целью посещения туризм.

"Лица, которые обещали обеспечить "зеленый коридор" и решить все вопросы по пребыванию в стране, исчезали из поля зрения, их номера телефонов оказывались недоступными. И неудавшийся "нелегал" оставался наедине с новыми проблемами, связанными теперь уже с возвращением на родину. Все расходы, связанные с депортацией на родину и приобретением обратного билета, гражданин, во въезде которому отказано, несет сам", — сообщает пресс-служба.

Российская Федерация и Республика Корея установили межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое предусматривает безвизовый режим, если целью поездки является туризм или частные цели. При этом время пребывания в стране не должно превышать 60 дней. Если въезжающий планирует работать, учиться, лечиться или жить на территории Республики Корея, то визу необходимо оформить.

Метки: туристы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

"Юшин Инжиниринг" представила технико-экономическое обоснование проекта ВКАД"Юшин Инжиниринг" представила технико-экономическое обоснование проекта ВКАД
16 декабря 2016, 19:00
Южнокорейская корпорация рекомендовали отказаться от рассматриваемой возможности проводки части ВКАД по низководному мосту
Приморье и Южная Корея договорились вместе помогать бизнесу выходить на зарубежные рынкиПриморье и Южная Корея договорились вместе помогать бизнесу выходить на зарубежные рынки
06 декабря 2016, 21:40
Производители из Приморья прибыли в Сеул, чтобы подписать контракты с южнокорейскими партнерами и обсудить условия первых поставок продукции из России
Военная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском краеВоенная делегация Южной Кореи посетила мотострелковое соединение ВВО в Приморском крае
29 ноября 2016, 12:00
Подразделениями мотострелковой бригады ВВО продемонстрированы образцы вооружения и военной техники, стоящие на её вооружении

Последние новости

Россельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питанияРоссельхознадзор выявил небезопасные приморские продукты питания
сегодня, 17:00
Забракованная продукция уже не сможет попасть в свободный оборот
Иван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тениИван Федоров: Швейники Дальнего Востока, вышедшие из тени
сегодня, 14:30
Рынок заполнен дешевой продукцией из Юго-Восточной Азии, большую часть которой составляет "серый" импорт
В Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарейВ Харбине открылся 43-й Художественный фестиваль ледяных фонарей
сегодня, 14:00
Фестиваль ледяных фонарей уже стал зимним карнавалом мировой значимости

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+