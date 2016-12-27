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Новости компаний

26 декабря 2016, 22:00
Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток

Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток

На данный момент на воздушном направлении Владивосток – Сеул действуют три авиаперевозчика

Южнокорейская авиакомпания-лоукостер Jeju Air намерена начать рейсы из Инчхонского международного аэропорта (Сеул) во Владивосток в 2017 году, сообщает ЕНВ.

Авиасообщение между Владивостоком и Сеулом южнокорейский авиаперевозчик "Jeju Air" планирует развернуть уже весной будущего года, и хотя конкретная дата начала полётов всё же остаётся неизвестной, эксперты полагают, что рейсы окажутся весьма популярными, причём, как со стороны граждан России, так и со стороны граждан Южной Кореи.

Отметим, что ранее были сообщения о планах той же авиакомпании начать рейсы в Иркутск и Хабаровск, но до практической реализации намерений дело пока так и не дошло.

Как пишет "Российская газета", благодаря введению безвизового режима между РФ и Южной Кореей с 2014 года пассажиропоток в обе стороны увеличился. В августе загрузка рейсов составляет 93-95 процентов. Владивосток привлекает корейцев тем, что он гораздо ближе, чем европейские мегаполисы РФ, но позволяет увидеть Россию.

В настоящий момент до Владивостока из Инчхонского международного аэропорта (главная воздушная гавань Кореи, расположена возле Сеула) летают самолеты российских авиакомпаний "Аэрофлот" и "Сибирь", а также корейской Korean Air. Ранее на этом же направлении был и второй корейский перевозчик - Asiana, но эта компания в итоге отказалась от рейсов во Владивосток. Благодаря возможности российских самолетов следовать через воздушное пространство КНДР перелет на "россиянах" занимает на 40-45 минут меньше, чем у "корейцев", которые вынуждены облетать Северную Корею стороной. Так как Asiana ушла с направления Владивосток-Сеул, то одна лицензия сейчас у корейцев вакантна, вот ее и хочет получить Jeju Air.

Метки: Jeju Air, авиасообщение

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