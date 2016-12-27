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Политика

26 декабря 2016, 21:40
В Приморье сменилось партийное руководство

В Приморье сменилось партийное руководство

Новым секретарем регионального отделения "Единой России" избран ректор ТГМУ Валентин Шуматов

Во Владивостоке 25 декабря состоялась 31-я региональная отчетно-выборная конференция "Единой России". В ней приняли участие более 300 партийцев из 37 местных отделений, губернатор Владимир Миклушевский, депутаты регионального парламента, а также депутаты Государственной Думы, работающие в Приморье в рамках парламентской недели, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу партии.

Делегаты конференции заслушали отчет о работе приморского отделения Партии за прошедший пятилетний период, выбрали новый политсовет, контрольную ревизионную комиссию и нового секретаря. По итогам тайного голосования им стал ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов. За него проголосовали 143 из 199 делегатов против 52, отдавших свои голоса за альтернативную кандидатуру президента Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморья Андрея Брика.

Уступившая пост партсекретаря Людмила Талабаева отчиталась за работу, которую вела "Единая Россия" в Приморье предыдущие пять лет. Ей досталось тяжелое наследство, призналась докладчик. В 2012 году Партия в Приморье переживала сильнейший кризис из-за внутрипартийных конфликтов и отсутствия четкой политической повестки на местах.

"Нам с вами пришлось искать новые формы работы, фактически ломать старые шаблоны и стереотипы, показывать нашим землякам, что "Единая Россия" - не закостенелая структура, действующая в интересах ограниченного круга лиц. Это живая, действующая, огромная организация, состоящая из людей, готовых к активной работе. Она способна к обновлению и желает этих перемен", - обратилась к однопартийцам Талабаева.

Сегодня "Единая Россия" имеет действующие партпроекты, высоко востребованные населением Приморского края, эффективно действующий полисовет и, как итог работы Партии за пятилетний период, убедительную победу на выборах в Государственную Думу и Законодательное Собрание Приморского края в 2016 году.

Работу реготделения "Единой России" высоко оценил глава региона, а также депутат Государственной Думы, руководитель Межрегионального координационного совета Партии по Приморью Сергей Сопчук. Он отметил заслуги Талабаевой и вручил ей грамоту от секретаря Генсовета "Единой России" Сергея Неверова.

Напомним, что в октябре 2016 года Талабаева была избрана депутатами краевого парламента представлять интересы Приморья в верхней палате Совета Федерации РФ. После ухода с поста секретаря она намерена сосредоточиться на работе в Совфеде.

"Есть решение Генерального Совета Партии - один мандат, одна должность. Работа в Совете Федерации отнимает много времени: я работаю в комитете, который охватывает сразу несколько отраслей - сельское хозяйство, рыбную промышленность, продовольственную политику. Заниматься Партией в Приморье, находясь большую часть времени в Москве, нельзя", - прокомментировала сенатор свой уход с поста партсекретаря.

Новому лидеру приморского отделения "Единой России" предстоит продолжить работу, которая велась последние годы в Приморье. "Постараюсь работать, опираясь на ваши знания и опыт", - заверил однопартийцев Шуматов.

Метки: Единая Россия

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