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Экономика

26 декабря 2016, 16:50
Дальневосточная рыбопродукция может быть не востребована у жителей западных российских регионов

Дальневосточная рыбопродукция может быть не востребована у жителей западных российских регионов

Потери температуры в рыбе, отправляемой на запад России, угрожают обрушить импортозамещение

Реализация политики импортозамещения, а также усилия федеральных властей и социально-ориентированного бизнеса по продвижению на потребительском рынке запада России тихоокеанской рыбной продукции могут пострадать от потерь температуры в поставляемой в европейские и сибирские регионы страны дальневосточной рыбе, сообщает ЕНВ со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В соответствии с Указом Президента России от 29.06.2016 №305, ответные санкции в отношении ряда стран, поставлявших продукты питания, в том числе и рыбную продукцию, на российский продовольственный рынок, продлены до конца 2017 года. Таким образом, перед российскими рыбопромышленниками продолжает стоять задача по замене зарубежной рыбной продукции, объём которой до введения продовольственного эмбарго составлял несколько сот тысяч тонн, на отечественную.

Между тем, около 3 млн. тонн, что составляет 2/3 объёма добываемых в Российской Федерации водных биоресурсов, вылавливается в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. Таким образом основная нагрузка по рыбному импортозамещению продолжает лежать на дальневосточных рыбаках.

Однако, как следует из регулярных публикаций в СМИ, порой дальневосточная рыбопродукция поступает в адрес сибирских, уральских и европейских российских регионов с несоответствующим температурным режимом, что влияет на внешний вид, качество и безопасность продукции для потребителей.

Так, в период с 1 декабря по 23 декабря 2016 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на железнодорожных станциях "Селятино", "Орехово-Зуево" Московской железной дороги были установлены факты ввоза 12 железнодорожных транспортных средств (вагоны, контейнеры) из Приморского края и Сахалинской области мороженой рыбной продукции общим весом 432,5 тонны, с нарушением температурного режима от минус 13,6˚С до минус 16,8˚С.

При условиях, когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и, как следствие, препятствует процессам её окисления. Помимо этого, при температурах, намного выше требуемых минус 18 градусов, при которых должна перевозиться рыбная продукция, в несколько раз ускоряются процессы биологического разложения, в связи с чем продукция по прибытии в пункт назначения теряет свой привлекательный товарный внешний вид, качество, а также питательные свойства.

Отчасти это происходит по причине двойных перегрузов и, соответственно, потерь температур, - рыбопродукция отгружается с предприятий морозильного хранения (холодильников) на автотранспорт, который зачастую, из-за экономии транспортных расходов, не оборудован рефрижераторными установками и не предназначен для перевозки мороженой продукции. Затем автотранспорт доставляет этот груз до ж/д тупиков, на которых опять же происходит перегруз на железнодорожные вагоны, которые, в свою очередь, пойдут в адрес сибирских и европейских российских регионов.

Ввиду же ограниченной пропускной способности железнодорожного транспорта на ж/д ветках, которые идут к холодильникам, отгружать все партии рыбной продукции с предприятий морозильного хранения не представляется возможным. В связи с этим, бизнес, чтобы не терять время на ожидание подвижного состава и не нести издержек, вынужден перевозить мороженую продукцию на автотранспорте до свободного места погрузки на железной дороге, так называемых ж/д тупиков.

Причём подавляющее большинство перегрузочных железнодорожных тупиков никаким образом не обустроено и не оборудовано, в том числе и в санитарном отношении.

Помимо потерь температуры при перегрузах, значительные температурные потери происходят при транспортировке рыбной продукции в вагонах-термосах. Так, рыбопродукцию разрешается отправлять зимой, а также часть осени и весны в вагонах-термосах, не оборудованных охлаждающими установками.

Экономить, помимо владельцев рыбопродукции, пытаются и транспортные компании-перевозчики при обеспечении нужного температурного режима в рефрижераторных секциях в ущерб качеству и безопасности поставляемой продукции. Так, рефсекции по пути следования могут отключаться от питания для экономии дизельного топлива и снижения тем самым транспортных издержек.

В настоящее время Россельхознадзором совместно с сервисом "ЭРА-ГЛОНАСС Мониторинг" и бизнес-сообществом запущен пилотный проект по контролю температурного режима перемещения рыбопродукции в транспортных средствах с Дальнего Востока в центральные регионы страны.

В рамках данного проекта 21.06.2016 г. с Дальнего Востока на железнодорожную станцию Московской железной дороги "Селятино" прибыл первый рефрижераторный контейнер с мороженой рыбопродукцией, оборудованный, в рамках проводимого эксперимента, датчиками ГЛОНАСС. Они позволяют отслеживать в режиме реального времени температурные колебания внутри транспортного средства на всем протяжении пути следования.

При проведении физического контроля было установлено, что продукция поступила без нарушений температурного режима, и при выгрузке температура в толще продукции составила −18,5°C, что соответствует условиям хранения, заявленным производителем продукции.

С помощью сервиса "ЭРА-ГЛОНАСС Мониторинг" был проведен мониторинг температуры в пути следования, который показал незначительные колебания температурного режима внутри транспортного средства в нескольких географических районах.

Целями данного пилотного проекта является улучшение систем обеспечения безопасности продукции животного происхождения и, вместе с тем, уход от сплошной (тотальной) проверки подконтрольных товаров. Это достигается путем внедрения риск-ориентированного подхода к контролю безопасности, когда вместо регулярных проверок используются новые технологические приемы мониторинга условий перемещения. В данном случае это осуществляется путем мониторинга при помощи Web-ориентированных сервисов "ЭРА-ГЛОНАСС Мониторинг", ФГИС Меркурий и Веста.

Метки: импортозамещение, рыбопродукция

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