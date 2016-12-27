Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо

В минувшие выходные в столице Приморья состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа России по восточному боевому единоборству кудо, посвященный памяти Героя Российской Федерации Германа Угрюмова. В соревнованиях участвовало 164 спортсмена из Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Сахалинской и Амурской областей, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На торжественной церемонии открытия состоялось награждение по итогам года наиболее отличившихся представителей федерации кудо. Так, за высокие спортивные результаты значок и удостоверение Заслуженного мастера спорта России получил Руслан Келехсаев, а звание мастера спорта России - Адис Шамшиев.

По итогам аттестации 2015-2016 годов руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин торжественно вручил черные пояса спортсменам, успешно сдавшим экзамен - Со Янь Чаль, Олесе Булдаковой, Амирхану Ерзнукаеву, Гегаму Манавазяну, Илье Афанасьеву, Сергею Бородину.

В номинации "лучший спортсмен" по итогам чемпионата России по кудо-2016 вручены памятные подарки чемпионам и призерам - Шавкату Ишпулатову, Вадиму Самусеву, Игорю Пермину, Андрею Черных, Гегаму Манавазяну, Антону Лещёву.

В номинации "лучший тренер" Дальнего Востока по итогам 2016 года главный тренер сборной команды ДВФО по кудо Вячеслав Иванов вручил памятные подарки Сергею Коваленко (Уссурийск), Юрию Бородию (Владивосток), Владимиру Корепанову (Владивосток), Владимиру Резепкину(Находка).

Зрелищные поединки кудоистов продолжили турнир. Бои проходили в спорткомплексе "Олимпиец" одновременно на двух татами. На одном сражались спортсмены 12-15 лет, на другом - юниоры (16-17 лет) и взрослые кудоисты от 18 лет и старше.

Как отметил руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин, спортсмены, занявшие первые и вторые места, войдут в состав сборной и будут представлять округ на чемпионате России в 2017 году.

"Приморские кудоисты, выступавшие неделю назад на всероссийском турнире, в этих соревнованиях не участвуют. Константин Караульных, Игорь Пермин и Андрей Гришин успешно выступили в Москве, завоевав первые места, и отобрались на Кубок мира, который пройдет в Индии в феврале. Еще двое приморцев – Евгений Шаломаев и Гегам Манавазян стали призерами турнира и получили право выступать на Чемпионате России без отбора на округе", - отметил Александр Ясин.

По итогам соревнований спортсмены из Владивостока уверенно завоевали 16 золотых, 10 серебренных и 7 бронзовых медалей. Список технических результатов прилагается.