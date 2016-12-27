Заместитель главы администрации Владивостока оштрафован за необоснованную закупку

Прокуратурой г. Владивостока проведена проверка исполнения управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика для муниципальных нужд. В отношении заместителя главы администрации города Владивостока – начальника управления дорог и благоустройства Леонида Вильчинского возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Проверка показала, что в апреле текущего года актом управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока участок пешеходного тротуара в районе ул. Алеутской, 57, ст. 2-4 в г. Владивостоке признан аварийным. Согласно данному акту принято решение о необходимости выполнения работ по устранению аварийной ситуации, а именно, восстановления участка ливневой канализации и целостности пешеходного тротуара.

Однако, только в сентябре 2016 года, то есть спустя более 4-х месяцев с момента составления указанного акта, управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока (заказчик) с ООО"Строй Сити" без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение работ по аварийному ремонту сети ливневой канализации по указанному выше адресу, цена которого составила 1,5 млн. руб.

Между тем, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчики вправе осуществлять без проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупки, необходимые для ликвидации последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме. Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за рамки обыденного обстоятельства, невозможность предвидения наступления соответствующих обстоятельств, необычайность для тех или иных жизненных условий. Чрезвычайность обстоятельства – то, что не могло быть учтено ни при каких обстоятельствах.

Таким образом, норма п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ предназначена для осуществления закупки в исключительных случаях, когда проведение электронного аукциона невозможно в связи с длительностью проведения такой процедуры. Следовательно, по данному пункту заключить контракт с единственным поставщиком можно только в случае отсутствия достаточного количества времени, необходимого для закупки конкурентным способом.

При таких обстоятельствах, применение возможности в сентябре 2016 года заключения муниципального контракта без проведения конкурентных по истечении 4 месяцев с момента возникновения обстоятельств по ремонту, которые управлением дорог и благоустройства расценены как обстоятельства "непреодолимой силы", является необоснованным.

Учитывая изложенное, прокуратурой г. Владивостока в отношении заместителя главы администрации города Владивостока – начальника управления дорог и благоустройства Леонида Вильчинского возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Приморским УФАС России указанное должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.