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Стиль жизни

25 декабря 2016, 12:00
Корейские киноделы поиздевались над русским языком
Корейские киноделы поиздевались над русским языком
Корейские киноделы поиздевались над русским языком
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Корейские киноделы поиздевались над русским языком

Во Владивостоке появилась хлебопекарня "Глист"

Пользователи социальной сети посмеялись над фантазией создателей сериала. Среди "русских" названий оказались "Глист хлебопекарня", "Вообще ружье рынок", "Кто виноват? Пиво, водка" и "Хлебленности". Для военно-исторической многосерийной драмы "Сеул 1945" корейцы подобрали несколько странных вывесок с названиями учреждений, которые якобы находятся во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

Большинству пользователей понравился креатив корейцев, они даже написали, что текст часто совпадает с тем, что на самом деле продают сейчас в российских магазинах.

"Почти Серебряным веком повеяло, футуристами там, например", "Видимо, вопрос" Кто виноват? "Задается утром во время дикого похмелья", - прокомментировали удивлены пользователи.

На вопросы интересующихся названием фильма автор публикации ответил, что "кино про Россию" — это "не совсем фильм, а сериал "Сеул 1945". И он уже снят. Там просто пара эпизодов про Владивосток".

"Сеул 1945" — многосерийная военно-историческая драма, запущенная в 2006 году на корейском канале KBS1. Сериал состоит из 71 серии.

Метки: сериал

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