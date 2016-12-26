Корейские киноделы поиздевались над русским языком

Пользователи социальной сети посмеялись над фантазией создателей сериала. Среди "русских" названий оказались "Глист хлебопекарня", "Вообще ружье рынок", "Кто виноват? Пиво, водка" и "Хлебленности". Для военно-исторической многосерийной драмы "Сеул 1945" корейцы подобрали несколько странных вывесок с названиями учреждений, которые якобы находятся во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

Большинству пользователей понравился креатив корейцев, они даже написали, что текст часто совпадает с тем, что на самом деле продают сейчас в российских магазинах.

"Почти Серебряным веком повеяло, футуристами там, например", "Видимо, вопрос" Кто виноват? "Задается утром во время дикого похмелья", - прокомментировали удивлены пользователи.

На вопросы интересующихся названием фильма автор публикации ответил, что "кино про Россию" — это "не совсем фильм, а сериал "Сеул 1945". И он уже снят. Там просто пара эпизодов про Владивосток".

"Сеул 1945" — многосерийная военно-историческая драма, запущенная в 2006 году на корейском канале KBS1. Сериал состоит из 71 серии.