Во Владивостоке состоялось яркое карнавальное шествие Дедов Морозов

Парад Дедов Морозов прошел в столице Приморья по океанскому проспекту от дворца детского творчества до главного символа праздника – новогодней ели на центральной площади – участники шествия прошлись под музыку веселой красно-белой колонной, поздравляя горожан с наступающим Новым годом и даря хорошее настроение, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Сопровождала парад Морозов настоящая сказочная свита, состоящая из Снегурочек, медведей, тигров, морских царевн и других. Так, на несколько часов сегодня новогодними волшебниками стали учителя, врачи, бизнесмены - все желающие горожане, приславшие заявку в оргкомитет мероприятия. Шествуя по Владивостоку, колонна заряжала город праздничным настроением.

"Думаю, мы справились с задачей подарить землякам новогоднее настроение. По лицам горожан, которых мы встречали на пути, было видно, что они были очень рады такому необычному параду! Я сама получила море позитивных эмоций от этого праздничного костюмированного мероприятия", - рассказала участница парада Евгения Цветкова.

"Замечательная идея – поздравить жителей Владивостока с предстоящим Новым годом таким парадом! Когда участники шествия спускались по Океанскому проспекту, это создавало ощущение, что город вслед за сказочными героями входит в праздник", - прокомментировал мероприятие зритель шествия Игорь Шпак.

По словам начальника управления по делам молодежи Дмитрия Нестеренко, такой красочный "слет Дедов Морозов" администрация Владивостока организовывает уже второй год подряд. Проходит он в рамках проекта, получившего грант в городском конкурсе "Молодежная инициатива". Его инициатор – Приморский краевой центр народной культуры.

"И мы надеемся, что этот красочный карнавальный слет Дедов Морозов станет для нашего любимого города традиционным", - отметил Дмитрий Нестеренко.

Стоит отметить, помогали организаторам сегодня волонтеры и сотрудники Молодежного ресурсного центра администрации приморской столицы.

Новшеством этого года стало проведение мероприятия вечером, чтобы во время шествия была подсвечена новогодняя иллюминация. Еще одним сюрпризом для горожан стали украшенные машины от Кока-Кола ЭйчБиСи Россия, которые ехали впереди шествия, создавая новогоднее настроение.

На площади Борцов Революции, ставшей финальной точкой шествия, лучшим сказочным и новогодним героям были вручены дипломы, после чего – произведен запуск шаров.

Также на центральной площади возле главной новогодней ели собравшихся ожидала программа с конкурсами. Здесь дети и взрослые рассказывали стихи, фотографировались с участниками шествия, просили у главных участников сегодняшнего шествия – Дедов Морозов – подарки на Новый год и загадывали самые заветные желания.