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Общество

24 декабря 2016, 14:10
С 2017 года все импортируемые автомобили должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс"

С 2017 года все импортируемые автомобили должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс"

Многие автопроизводители объявили, что с начала будущего года перестают продавать на отечественном рынке модели, не пользующиеся существенным спросом

С 1 января 2017 года таможня перестанет оформлять ввозные документы на импортируемые в Россию машины, если на них не будет установлена "тревожная кнопка" системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В ПТС в раздел "особые отметки" в обязательном порядке будут вносится сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств.Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства, оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, сообщает ЕНВ.

"Выдача паспортов транспортных средств на ввозимые физическими и юридическими лицами единичные транспортные средства, не оснащенные устройствами вызова экстренных оперативных служб, осуществляется таможенными органами только до конца 2016 года. Информацию о работе таможенных постов в предновогодние дни можно уточнить в региональных таможенных органах",- сообщается в пресс-релизе ФТС России.

Таможенные органы осуществляют выдачу паспортов транспортных средств на ввезенные автомобили и иные транспортные средства в соответствии с Положением о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденным приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэномразвития России от 23 июня 2006 г. Согласно этому Положению, с 1 января 2017 года в паспорт транспортного средства в раздел "Особые отметки" в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств.

С 1 января 2017 года для выпуска в обращение автомобиля требуется его оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб. Информация о таком устройстве должна содержаться в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства, для получения которого следует обращаться в уполномоченные органы по сертификации, сведения о которых размещены на сайтах ЕЭК и Росаккредитации.

В связи с этим многие автопроизводители, преимущественно премиальных брендов, объявили, что с начала будущего года перестают продавать на отечественном рынке модели, не пользующиеся существенным спросом. Речь шла, преимущественно, о кабриолетах, двухместных купе и подобных типах авто. Дело в том, что для получения официального допуска на российский авторынок с 2017 года требуется заранее, с помощью краш-теста двух экземпляров модели, доказать, что машина оснащена блоком экстренного реагирования, и это устройство срабатывает.

Метки: ГЛОНАСС, ФТС

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