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23 декабря 2016, 21:00
Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"

Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"

Устройства для приема оплаты с карт в автобусах будут работать по 31 января 2017 года

Банк "Приморье" уведомил управление транспорта администрации Владивостока, а также компании-автоперевозчики о том, что с 1 февраля 2017 года проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин" будет закрыт, сообщает ЕНВ. 

"Банком приморья принято решение о закрытии проекта "Мой Дельфин". С 1 декабря 2016 года Банк не выпускает новые карты, не устанавливает новые валидаторы для приема карт в автобусах и не обслуживает вышедшие из строя валидаторы. С 26 декабря 2016 года Банк прекращает прием денежных средств для пополнения карт "Мой Дельфин" в устройствах самообслуживания Банка. Банк продолжит обслуживание ранее установленных валидаторов для приема оплаты за проезд по 31 января 2017 года", - говорится в уведомлении банка "Приморье".

В связи с тем, что АКБ "Приморье" является единственной организацией, обслуживающей данный проект, оплата проезда в городском общественном транспорте картами "Мой Дельфин" с 1 февраля 2017 года осуществляться не будет.

В связи с этим валидаторы (устройства для приема оплаты с карт) в автобусах будут работать по 31 января 2017 года включительно, после чего их демонтируют. Прием денежных средств для пополнения карт "Мой дельфин" в устройствах самообслуживания банка "Приморье" прекращается уже с 26 декабря 2016 года.

Метки: Мой Дельфин

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