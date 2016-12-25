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Экономика

23 декабря 2016, 20:20
Порт Славянка стал транзитным пунктом в перевозках товаров провинции Хэйлунцзян

Порт Славянка стал транзитным пунктом в перевозках товаров провинции Хэйлунцзян

Данное решение направлено на дальнейшее развитие трансграничной транспортировки грузов для внутренней торговли

Российский порт Славянка на юге Приморского края стал новым транзитным пунктом трансграничных перевозок товаров провинции Хэйлунцзян, предназначенных для внутренней торговли сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Согласно информации, главное таможенное управление КНР на днях опубликовало 81-й циркуляр 2016 года об увеличении числа портов трансграничной транспортировки грузов провинции Хэйлунцзян для внутренней торговли. Список транзитных пунктов, в который входят российские порты Владивосток, Восточный и Находка, пополнился портом Славянка.

Данное решение направлено на дальнейшее развитие трансграничной транспортировки грузов для внутренней торговли, содействие строительству "Пояса и пути" на востоке страны, а также претворение в жизнь государственного стратегического плана подъема старых промышленных баз на северо-востоке Китая.

Помимо Славянки, китайская таможня приняла решение включить в список въездных пунктов трансграничных перевозок товаров провинции Хэйлунцзян для внутренней торговли еще семь китайских портов, в том числе Наньша, Яньтянь, Шэкоу, Фучжоу, Чжаньцзян, Сямэнь и Тайцан. Таким образом число подобных въездных пунктов увеличилось до 15.

Провинция Хэйлунцзян имеет с Россией общую границу протяженностью 2981 км. По данным провинциального Управления коммерции, в 2015 году объем торговли между Хэйлунцзяном и Россией составил 10,85 млрд долларов США или 51,7 процента от общего внешнеторгового оборота провинции и 16 процентов от общего товарооборота между Китаем и Россией. По товарообороту с Россией Хэйлунцзян занял второе место среди всех административных единиц провинциального уровня страны.

Метки: порт, транзит

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