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Общество

23 декабря 2016, 19:00
В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции

В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции

Инспектор экзаменационного отдела ГИБДД получил 65 тысяч рублей за положительную сдачу теоретического и практического экзаменов

Следователем следственного отдела по городу Уссурийску СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора безопасности дорожного движения межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в декабре 2016 года подозреваемый получил от посредника денежную сумму в размере 65 тыс. рублей, за совершение заведомо незаконных действий, входящих в его должностные полномочия, связанные с выставлением положительных экзаменационных оценок за сдачу гражданином теоретического и практического экзаменов на получение категории "CE" водительского удостоверения.

В настоящее время подозреваемый задержан. Кроме того, ранее по подозрению в посредничестве во взяточничестве задержан второй фигурант. В отношении него расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

 Расследование уголовного продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено в ходе совместного оперативно-розыскного мероприятия, организованного сотрудниками региональных УСБ УМВД России и УФСБ России.

Руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Метки: взятка

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