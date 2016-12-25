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Фоторепортажи

23 декабря 2016, 18:00
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"
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В Бенгальском заливе завершились российско-индийские учения "Индра Нэви-2016"

В ходе заключительного третьего дня российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой

Российские и индийские корабли разыграли встречный бой в ходе заключительного дня совместного военно-морского учения "Индра Нэви–2016".  По замыслу мероприятия противоборствующие группы выполнили поиск условного противника собственными средствами и нанесли условные удары, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ходе заключительного третьего дня совместного военно-морского учения "Индра Нэви–2016" российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой.

Кроме того, российский большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц", индийские эсминец "Ранвир" и фрегат "Сатпура" провели артиллерийские стрельбы по надувным морским мишеням, которые в районе выставил корвет ВМС Индии "Каморта".

Военные моряки также отработали вопросы по передаче грузов с фрегата "Сатпура" на БПК "Адмирал Трибуц" с помощью средств погрузки морского танкера Тихоокеанского флота "Борис Бутома".

Завершилось учение подведением итогов и торжественным построением военнослужащих двух стран на борту фрегата ВМС Индии "Саптура" и церемонией проводов отряда кораблей Военно-Морского Флота России.

С российской стороны в учении принимает участие отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота под флагом заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Индийская сторона задействует в морской фазе учения три боевых корабля, подводную лодку, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Командует отрядом индийских ВМС командующий Восточным флотом ВМС Индии контр-адмирал Бисваджит Дасгупта.

Метки: Индра Нэви–2016, ТОФ

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