Сегодня состоится большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин готовится к большой пресс-конференции, которая по сложившейся традиции проходит в декабре и на которой глава государства, отвечая на вопросы журналистов, подводит итоги года, сообщает ЕНВ со ссылкой на ФБА "Экономика сегодня".

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2016 году состоится 23 декабря, а не 22 числа, как было объявлено ранее. Президент РФ перенес пресс-конференцию, так как будет принимать участие в похоронах убитого у Турции российского посла Андрея Карлова. Она пройдет в здании Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве и эта уже 12-я по счету большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Пока нельзя точно сказать, сколько времени глава государства будет отвечать на вопросы корреспондентов российских и зарубежных СМИ. Скорей всего, разговор с прессой продлится около трех часов, как это было в прошлые годы. Так, в 2015 году мероприятие, в котором приняли участие около 1,4 тысячи представителей СМИ, длилось 3 часа 10 минут. За это время российский лидер ответил на 44 вопроса. В 2014 году президент РФ также отвечал на вопросы три с лишним часа. Тогда ему было задано 53 вопроса.

На предстоящую пресс-конференцию аккредитовалось почти 1500 российских и зарубежных представителей СМИ.

Как правило, к откровенному разговору с журналистами, глава государства готовится заранее, ведь ему предстоит отвечать на вопросы из самых разных областей жизни, экономики, социальной сферы — гуманитарной, культурной, экономической. Однажды пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассказывая о подготовке Путина к пресс-конференции, отметил: "Он овладевает огромным объемом информации по всем сферам. Он освежает всю информацию, все цифры, мириады которых у него в голове. Это такая котлета бумаг, которую нужно изучать, которую нужно просто физически успеть прочитать. Это титаническая работа". Готовясь к пресс-конференции, Путин предпочитает экономить на сне – в это время президент спит по несколько часов в сутки.

О темах предстоящего разговора президента страны с прессой пока можно лишь догадываться. Но одна совершенно точно можно утверждать - каждый из 1437 аккредитованный журналистов наверняка приготовил свой вопрос для президента и очень надеется его задать и услышать ответ из первых уст. Нет никакого сомнения в том, что журналистов будет интересовать мнение президента о самых резонансных событиях 2016 года, произошедших в мире и в России. В числе таковых: убийство Андрея Карлова - посла РФ в Турции, арест министра Улюкаева, победа Трампа на выборах в США и его курс на взаимоотношения с Россией, успехи РФ в Сирии и так далее. Очевидно, что наряду с этими темами будут подниматься вопросы экономического плана, в числе которых отмена санкций, поддержка отечественных производителей, реализация крупных проектов и так далее. Не обойдут "акулы пера" вниманием борьбу с террористической угрозой, выполнение минских соглашений, меры по социальной поддержке населения страны, а также новые законы, которые вступят в силу с 1 января 2017 года.

Каждый раз итоговая пресс-конференция Владимира Путина становится одной из главных тем в российской и иностранной прессе. СМИ, анализируя ответы российского лидера, практически всегда разбирают яркие высказывания спикера на цитаты, многие из которых в дальнейшем становятся крылатыми.

Большую пресс-конференцию можно будет посмотреть 23 декабря на Первом канале, телеканалах "Россия-1" и "Россия 24", также прямую трансляцию будет вести Радио "Россия", "Маяк" и "Вести ФМ". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Ведущие телеканалы в сетке передач "заложили" три часа на общение Путина с журналистами.