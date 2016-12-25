Эксперты расставили алкогольные напитки в порядке увеличения их вредоносности

Согласно статистике, две трети людей быстрее напиваются именно после газированных алкогольных напитков
Лучше всего для организма человека вообще не сталкиваться со спиртным внутри себя. Однако отговорить всех от возлияний пока не получается. Поэтому эксперты ЕНВ выберали из худшего варианта – пьяного застолья – лучший с употреблением в меру не самых вредоносных напитков.
Ром
Удивительно, но в разумных пределах качественный ром почти полезен благодаря содержанию калия, фосфора и цинка. Даже странно, что у пиратов была такая высокая смертность.
Текила
В агаве содержатся полисахариды фруктаны, которые могут регулировать кислотность желудка и помогать при язвенных колитах. И все же текила очень крепка.
Водка
Непатриотичное третье место в мировом первенстве многие специалисты уверенно опротестовывают серьезными доводами за питие именно водки. Она снимает отек легкого, ее можно пить при язве, но, увы, водка сверхкалорийна и привыкание к ней развивается быстро. Еще одна проблема - водка менее вредна, чем другой алкоголь при условии ее высокого качества и разумного количества потребления. Звучит конечно забавно, но этот русский алкогольный напиток можно назвать диетическим. В составе водки практически нет сахара и углеводов. Небольшое количество качественной водки без примесей под хорошую закуску – это гарантированное отсутствие похмелья.
Но водка – это застольный напиток для мужчин, а некоторые мужчины, к сожалению "без тормозов". А сравнивать ущерб организму от спиртных напитков, употребленных в большом количестве бессмысленно.
Вино
Для женщин наименее вредным считается натуральное красное виноградное вино. Красное вино содержит антиоксидант резерватрол, которого практически нет в белом вине. Один бокал вина может принести даже пользу при условии гарантии качества. В то же время красное вино плохо влияет на печень. Компромиссным вариантом является также белое качественное вино. При выборе красное/белое желательно прислушиваться к своему организму и ни в коем случае не мешать.
Шаманское
Шампанское более вредно, чем вино, оно более калорийное, потому что производители добавляют в этот напиток сахарный сироп. Также шампанское вызывает процесс гниения продуктов в кишечнике, что частенько, приводит к отравлению. Из–за наличия в шампанском обильного процента углекислых газов происходит более быстрое опьянение. Очевидно, ни в коем случае нельзя мешать шампанское с другими спиртными напитками.
Виски
Несмотря на наличие эллаговой кислоты (мощный противоопухолевый антиоксидант), виски в нашем топе не лидирует. Причина — обилие в нем сивушных масел.
Коньяк
Из-за ядреного коктейля спиртовых фракций коньяк в больших дозах почти ядовит для нервной системы. Хотя он же расширяет сосуды.Хотя небольшое количество коньяка (50 грамм) способно даже понизить артериальное давление, помогает бороться с вирусными инфекциями, так как повышает всасываемость витамина С. Однако чрезмерные дозы коньяка наносят удар по почкам, желчному пузырю. Кроме того коньяк противопоказан больным сахарным диабетом. Коньяк содержит большое количество калорий и повышает аппетит, поэтому, если Вы боитесь подходить к напольным весам, не провоцируйте себя пятизвездочным.
Ликер
В ликерах содержится большое количество сахара, они являются высококалорийными напитками. Поэтому если Вы желаете похудеть, ликер Вам принесет только вред. Кроме того, сочетание сахара, спирта и воды наносит удар по поджелудочной железе. Печени также приходится нелегко, она вынуждена бороться с избыточным количеством глюкозы и одновременно перерабатывать этанол. Желательно не пить ликер на голодный желудок. Также вред ликера может иногда быть обусловлен не подходящим сочетанием, входящих в него трав, ягод и фруктов или искусственными заменителями оных.
Пиво
Одним из самых коварных напитков является пиво. Опасность этого, на первый взгляд, "безобидного" слабоалкогольного напитка заключается в быстром привыкании. Пиво, во всяком случае, в нашей стране, не принято пить в умеренных количествах. При этом четыре бутылки пива приравнивается к половине бутылки водки. Если собирается небольшая компания "попить пивка", то единицей измерения, скорее всего, будет ящик или упаковка пива. И этому есть своё объяснение. При употреблении золотистого и пенного в организме активно вырабатывается гормон дофамин, который еще называют "гормон удовольствия" или "гормон счастья". При этом в организме мужчины он вырабатывается в два раза активнее, чем в организме женщины, поэтому мужики так любят попить пивка. Есть даже такой термин, как "пивной алкоголизм".
Пиво подавляет выработку мужского гормона "тестостерона" и содержит "фитоэстрогены" - женские половые гормоны. Поэтому у мужиков, которые злоупотребляют этим хмельным напитком, наблюдается гормональный дисбаланс, и даже может появиться женская грудь. Многолетнее регулярное потребление пива мужчиной – это гарантированная импотенция.
Коктейли
Наибольший вред организму из всех спиртосодержащих напитков наносят коктейли. При этом и дешевые коктейли в банках, или дорогие коктейли с красивыми названиями в ночных клубах - не подходящий вариант для употребления. Ядерная смесь спиртосодержащих и безалкогольных напитков, сахара, а иногда и углекислого газа наносит мощнейший удар по организму. Различные компоненты коктейлей смешиваясь, усугубляют действия друг друга на организм. Особенно страдают печень и поджелудочная железа. Опасность также заключается в иллюзии: коктейль вкусный и слабоалкогольный. Поэтому количество выпитого человеком Мохито или Дайкири, как правило, плохо контролируется. Осознание потери контроля над собой приходит только с утренней головной болью. Ситуация с дешёвыми баночными коктейлями усугубляется тем, что помимо относительно натуральных ингредиентов (если они вообще присутствуют), производителями туда включаются такие "прелести", как бензоат натрия, красители, ароматизаторы, канцерогены и другие "очаровательные" составляющие.
Таким образом, наибольшую опасность для здоровья представляют собой слабоалкогольные напитки: пиво и различные коктейли. Поэтому если Вы не можете совсем отказаться от алкоголя, то употребляйте в умеренных количествах брендовый качественный коньяк, водку и виноградное вино проверенных производителей.
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