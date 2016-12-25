Снегопад привел к росту дорожно-транспортных происшествий

Снежный циклон, принёсший на территорию Приморского края обильный обильный снегопад, сопровождающийся штормовым ветром, серьезно осложнил дорожную обстановку. Осадки вызвали гололёдные явления, в ряде районов края - метель и снежные заносы, сообщает ЕНВ

По информации краевого департамента гражданской защиты, наиболее сильные осадки идут в южных районах края.

"За сутки в южной части Приморья ожидается выпадение до 19 миллиметров осадков", – отметили в ведомстве.

Как сообщили в профильных департаментах Приморского края, серьезных сбоев в работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры не произошло.

"Происходили кратковременные отключения электроподстанций в Лазовском, Хасанском районах, а также во Владивостоке, но потребители переводились на резервные мощности, а аварийные бригады оперативно занимались восстановительными работами", – отметили в департаменте энергетики Приморского края.

Плохая видимость привела к росту дорожно-транспортных происшествий.

Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы. Ограничения для грузовых автомашин введены на территории Находкинского городского округа, а также на территории ЗАТО Фокино. Перекрыто движение на ряде автодорог краевой столицы.

Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации дорожного движения и предотвращению аварийных ситуаций на заснеженных трассах. Выявлены места концентрации ДТП, куда направлены дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника. На участках, где произошли автоаварии, организованы пути объезда. Заступившие на патрулирование наряды дорожно-патрульной службы непрерывно курсируют по трассам с включенными спецсигналами, оказывая помощь в поиске буксира съехавшим с дороги автомобилистам.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья, МЧС и госавтоинспекция рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.