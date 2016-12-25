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Общество

23 декабря 2016, 14:30
Снегопад привел к росту дорожно-транспортных происшествий

Снегопад привел к росту дорожно-транспортных происшествий

Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы

Снежный циклон, принёсший на территорию Приморского края обильный обильный снегопад, сопровождающийся штормовым ветром, серьезно осложнил дорожную обстановку. Осадки вызвали гололёдные явления, в ряде районов края - метель и снежные заносы, сообщает ЕНВ

По информации краевого департамента гражданской защиты, наиболее сильные осадки идут в южных районах края.

"За сутки в южной части Приморья ожидается выпадение до 19 миллиметров осадков", – отметили в ведомстве.

Как сообщили в профильных департаментах Приморского края, серьезных сбоев в работе объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры не произошло.

"Происходили кратковременные отключения электроподстанций в Лазовском, Хасанском районах, а также во Владивостоке, но потребители переводились на резервные мощности, а аварийные бригады оперативно занимались восстановительными работами", – отметили в департаменте энергетики Приморского края.

Плохая видимость привела к росту дорожно-транспортных происшествий. 

Запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию краевой столицы. Ограничения для грузовых автомашин введены на территории Находкинского городского округа, а также на территории ЗАТО Фокино. Перекрыто движение на ряде автодорог краевой столицы.

Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ГИБДД проводят работу по организации дорожного движения и предотвращению аварийных ситуаций на заснеженных трассах. Выявлены места концентрации ДТП, куда направлены дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника. На участках, где произошли автоаварии, организованы пути объезда. Заступившие на патрулирование наряды дорожно-патрульной службы непрерывно курсируют по трассам с включенными  спецсигналами, оказывая помощь в поиске буксира съехавшим с дороги автомобилистам.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья, МЧС и госавтоинспекция рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.

Метки: снег, циклон

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