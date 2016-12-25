Завершается первый этап модернизации тоннеля им. Сталина во Владивостоке

Завершается первый, подготовительный этап масштабного комплекса работ по модернизации Владивостокского тоннеля на Дальневосточной железной дороге. Данный объект является собственностью ОАО "РЖД" и включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и общую значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, было принято решение о его модернизации, сообщает ЕНВ.

Тоннель, спроектированный изначально для военных нужд, уже на стадиях разработки и строительства не обладал необходимыми параметрами для организации постоянного движения поездов. По словам руководства подрядной организации, строительство данного объекта завершилось в 1935 году, и после более 80 лет эксплуатации пришла пора его модернизировать.

По мнению представителей подрядной организации, здесь впервые применяются уникальные для сети железных дорог технологии и новые материалы, работы ведутся по плану. Основная сложность состоит в том, что тоннель действующий. По ночам дорога должна ещё и перевозить грузы. Однако график движения поездов, разработанный Дальневосточной железной дорогой, позволяет подрядчикам нормально работать даже в этих непростых условиях.

Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22.00 до 10.00. Сроки доставки груза и технология работы с причалами мыса Чуркина соблюдаются в полной мере.

На подготовительном этапе были произведены в основном черновые работы, такие как демонтаж контактной сети, очистка стен и т.д. Далее проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, систем обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути. В ходе модернизации применяются самые современные технологии и материалы. Гидроизоляция тоннеля будет выполнена в виде мембраны на основе полимера, а рабочий слой обделки – из состава тиксотропного типа, содержащего металлическую фибру. Завершить реконструкцию планируется в течение двух лет.

Напомним, железнодорожный тоннель длиной 1380 м., расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 г.г. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.