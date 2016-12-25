Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Новости компаний

23 декабря 2016, 14:10
Завершается первый этап модернизации тоннеля им. Сталина во Владивостоке

Завершается первый этап модернизации тоннеля им. Сталина во Владивостоке

Железнодорожный тоннель длиной 1380 м. расположен на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина

Завершается первый, подготовительный этап масштабного комплекса работ по модернизации Владивостокского тоннеля на Дальневосточной железной дороге. Данный объект является собственностью ОАО "РЖД" и включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и общую значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, было принято решение о его модернизации, сообщает ЕНВ.

Тоннель, спроектированный изначально для военных нужд, уже на стадиях разработки и строительства не обладал необходимыми параметрами для организации постоянного движения поездов. По словам руководства подрядной организации, строительство данного объекта завершилось в 1935 году, и после более 80 лет эксплуатации пришла пора его модернизировать.

По мнению представителей подрядной организации, здесь впервые применяются уникальные для сети железных дорог технологии и новые материалы, работы ведутся по плану. Основная сложность состоит в том, что тоннель действующий. По ночам дорога должна ещё и перевозить грузы. Однако график движения поездов, разработанный Дальневосточной железной дорогой, позволяет подрядчикам нормально работать даже в этих непростых условиях.

Грузовые поезда, следующие через тоннель на станции Гайдамак и Мыс Чуркина, пропускаются в ночное время с 22.00 до 10.00. Сроки доставки груза и технология работы с причалами мыса Чуркина соблюдаются в полной мере.

На подготовительном этапе были произведены в основном черновые работы, такие как демонтаж контактной сети, очистка стен и т.д. Далее проектом предусмотрена герметизация швов, укрепление стен, систем обогрева дренажных лотков, замена конструкции верхнего строения пути. В ходе модернизации применяются самые современные технологии и материалы. Гидроизоляция тоннеля будет выполнена в виде мембраны на основе полимера, а рабочий слой обделки – из состава тиксотропного типа, содержащего металлическую фибру. Завершить реконструкцию планируется в течение двух лет.

Напомним, железнодорожный тоннель длиной 1380 м., расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина Дальневосточной железной дороги, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, а достроен в период с 1934 по 1936 г.г. По проекту он предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае нападения противника. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.

Метки: железная дорога, РЖД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"
23 декабря 2016, 21:00
Устройства для приема оплаты с карт в автобусах будут работать по 31 января 2017 года
Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов по специальным ценамРоссельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов по специальным ценам
20 декабря 2016, 14:20
При покупке 2-х и более монет серии "Народные промыслы" любого вида банк дарит скидку в 10%
"Рождественский караван Coca-Cola" возглавит парад Дедов Морозов во Владивостоке"Рождественский караван Coca-Cola" возглавит парад Дедов Морозов во Владивостоке
16 декабря 2016, 15:00
Впервые Санта-Клаус компании Coca-Cola Россия и фирменные красные грузовики возглавят масштабный парад Дедов Морозов во Владивостоке 24 декабря

Последние новости

С 2017 года все импортируемые автомобили должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс"С 2017 года все импортируемые автомобили должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс"
вчера, 14:10
Многие автопроизводители объявили, что с начала будущего года перестают продавать на отечественном рынке модели, не пользующиеся существенным спросом
Порт Славянка стал транзитным пунктом в перевозках товаров провинции ХэйлунцзянПорт Славянка стал транзитным пунктом в перевозках товаров провинции Хэйлунцзян
23 декабря 2016, 20:20
Данное решение направлено на дальнейшее развитие трансграничной транспортировки грузов для внутренней торговли
В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полицииВ Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции
23 декабря 2016, 19:00
Инспектор экзаменационного отдела ГИБДД получил 65 тысяч рублей за положительную сдачу теоретического и практического экзаменов

Опрос:

Какой подарок вы бы хотели получить на Новый Год?






Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"
08.12.2016 11:30
Как эффективно вести переговоры с японскими бизнесменами

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год 6
14.12.2016 11:30
Внутреннюю политику Приморья возглавит Игорь Степаненко 2
16.12.2016 15:30
В крупнейшем энергетическом предприятии Приморья разгорелся профсоюзный конфликт 1
20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2016,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+