В Приморском крае рисунки школьников разместят на баннерах социальной рекламы

В ноябре-декабре школьники Приморского края приняли участие в конкурсе социальной рекламы "ПДД: взгляд из-за парты", направленном на вовлечение детей и подростков в работу по созданию наглядной агитации по безопасности дорожного движения - сообщает EHB ссылкой на Госавтоинспекциб Приморского края.

В этом году организаторами конкурса стали представители Всероссийского общества автомобилистов и Госавтоинспекции Приморского края. Они определили три номинации: социальный видеоролик, макет баннера и тематическая поделка.

Самой массовой номинацией стала поделка-оберег для участника дорожного движения – игрушки, которые вручаются водителям и в дальнейшем напоминают им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, - альтернатива стандартным листовкам. В номинации "баннер" школьники проявили, как способности в рисовании, так и в компьютерной графике, фотографии. Номинация "ролик" в этом году не отличалась большим количеством сильных работ.

В состав жюри вошли представители законодательной и исполнительной власти Приморского края, Всероссийского общества автомобилистов и средств массовой информации. Так, Юрий Корсаков, депутат Законодательного собрания Приморского края, особо отметил номинацию "баннер", - его удивили творческие способности и нестандартность мышления участников. Напомним, что по решению очередного заседания комитета Законодательного Собрания Приморского края принято решение о том, чтобы в 2017 году использовать при подготовке видеороликов, баннеров социальной рекламы и полиграфии по профилактике дорожно-транспортного травматизма работы победителей краевого конкурса "ПДД: взгляд из-за парты".

По решению жюри улицы Приморского края украсят рисунки школьников Черниговского, Пожарского районов Приморского края и Уссурийского городского округа; на телевизионных экранах будут транслироваться ролики учащихся школ городов края.

Награждение победителей состоится 13 января в 11.00 в музее Госавтоинспекции Приморского края.