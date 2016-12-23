Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор

Комитет краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию провел совещание, посвященное неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся в результате деятельности мусоросжигательного завода во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Напомним, что жители микрорайона "Снеговая падь", БАМа и улицы Русской, периодически страдающие от неприятного запаха, загрязнения воздуха и выбросов сажи, возникающих в процессе сжигания мусора, обратились к приморским депутатам за содействием в решении этой проблемы. Как сообщил руководитель общественной группы жителей Максим Ананьев, борьбу за возможность дышать чистым воздухом жители ведут с 2012 года. За это время были обращения во все инстанции, митинги и пикеты, в отношении МУПВ "Спецзавод № 1" возбуждались административные производства, вынесено судебное решение, обязывающее администрацию города принять меры для решения проблемы, которое не исполнено. "До сих пор ни один орган власти не дал нам какого-то адекватного ответа или обещания, в прошлом году хотя бы начали признавать эту проблему. Поэтому мы пришли к вам", - сказал Максим Ананьев на заседании комитета 15 декабря.

Разобраться в ситуации депутаты попытались 21 декабря в рамках совещания с участием представителей городской администрации, профильных департаментов края, спецзавода, прокуратуры, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Приморскому краю и жителей города.

Как сообщил и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Виталий Тимченко, плановые и внеплановые проверки, в том числе и по обращениям граждан, на сегодняшний день нарушений со стороны завода не установили. В 2016 году для спецзавода были утверждены новые нормативы ПДК и их превышения в настоящее время нет. Хотя, как отметил Виталий Тимченко, судя по количеству обращений граждан, которые поступили в управление, проблема все-таки существует.

По информации заместителя руководителя управления Роспотребнадзора Марины Поляковой, мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в районе Снеговой пади и ул.Бородинской ведется с 2012 года дважды в день два раза в неделю. "В результате этих исследований превышений предельно допустимой концентрации исследуемых вредных веществ в атмосферном воздухе не установлено", - сообщила Марина Полякова. За 2015-2016 годы в управление Роспотребназдора поступило 26 обращений от жителей и, как признала представитель ведомства, оснований не доверять жителям, тоже нет.

Директор МУПВ "Спецзавод № 1" Евгений Ширяев рассказал, что первая модернизация газоочистного оборудования была проведена в 2001 году и позволила очищать 92 процента отходящих газов, а следующая планировалась с 2011 по 2015 годы, но из-за отсутствия финансирования, не состоялась. Для улучшения экологической обстановки в районе Снеговая падь руководство завода приняло решение провести модернизацию своими силами. В настоящее время уже подготовлена конкурсная документация для закупки оборудования, которое позволит увеличить процент очистки до 98 процентов. Стоимость фильтров составляет 15 миллионов рублей. Заместитель главы администрации Владивостока Сергей Черкасов заверил депутатов, что средства на эти цели, а также на погашение долга завода по налоговым платежам город найдет.

МУПВ "Спецзавод № 1" принимает треть всех бытовых отходов Владивостока (60 тыс. тонн в год), остальное поступает на полигон комплекса по переработке и утилизации ТБО на ул.Холмистой. При этом перенос мусоросжигательного завода за пределы Владивостока генеральным планом города не предусмотрен, а комплекс на ул.Холмистой не достроен. Как пояснил участникам совещания и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев, строительство данного объекта началось во время подготовки к саммиту АТЭС на федеральные средства, затем финансирование прекратили. Из пяти карт (площадок для складирования мусора) построена одна, которая уже заполнена отходами.

На земельном участке, на котором по проекту должна находиться карта № 2, - несанкционированная мусорная свалка. До настоящего времени администрацией Приморского края не исполнено судебное решение 2013 года, предписывающее провести рекультивацию этого участка. Для этого, по информации руководителя департамента, необходимо, во-первых, передать земельный участок от города краю, во-вторых, изыскать 30 млн рублей в краевом бюджете на проектную документацию и восстановительные работы. Вопрос дальнейшего строительства комплекса ТБО на ул.Холмистой пока даже не рассматривается.

Депутат Дмитрий Новиков предложил контролирующим службам сделать внеочередную проверку выбросов завода с привлечением жителей и депутатов. "Хотелось бы иметь некую дорожную карту с календарным графиком: что власти города и края будут делать по первому, второму и третьему пункту, в которой были бы увязаны тактические вопросы по спецзаводу и стратегические - по поводу полигона ТБО. Со своей стороны мы, депутаты Законодательного Собрания от города Владивостока, думаю, что ко мне присоединятся все мои коллеги от краевого центра, готовы ставить вопрос об изменении краевого бюджета и вести диалог по поводу каких-то налоговых послаблений для предприятия", - обратился к участникам совещания Дмитрий Новиков.

Председатель комитета Евгений Зотов подвел итог дискуссии: "Мы пригласили все заинтересованные стороны, и участники совещания согласились, что проблема есть, и возмущение жителей оправдано. Достигнута договоренность, что в обязательном порядке контролирующие службы должны отслеживать ситуацию с выбросами. Администрация Владивостока пообещала изыскать средства для покупки газоуловителей для спецзавода. Вторая и более серьезная проблема: нам скоро будет некуда вывозить мусор. На полигоне на улице Холмистой первая площадка для складирования отходов уже забита, вторая не построена и денег на это нет. В ближайшее время мы обратимся к Губернатору края с предложением предусмотреть средства для решения этого вопроса, чтобы не довести ситуацию с мусором в краевом центре до коллапса".