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Экономика

22 декабря 2016, 16:00
"ЛедСтрой" построит комплекс по выпуску светотехники

"ЛедСтрой" построит производственный комплекс по выпуску светотехники

Территория опережающего развития на Дальнем Востоке приняла сотого резидента

Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима территории опережающего развития Дальнего Востока. Инвестор намерен реализовать проект строительства производственно-складского комплекса по выпуску светотехники на территории ТОР "Надеждинская", сообщает ЕНВ.

Объем инвестиций в проект составляет 801,8 млн. рублей с перспективой создания 94 рабочих места. Инвестор намерен привлечь в проект и на территорию ТОР партнеров из Китая, стран СНГ, Индии, Пакистана, Казахстана и Белоруссии для совместной работы и наработки общей интеллектуальной собственности для производства эффективного осветительного оборудования.

Реализация проекта производственно-логистического комплекса, площадью 16 500 кв.м., будет проходить в несколько этапов. Начало первого запланировано на 2017 - 2018 годы, когда произойдет строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса класса "В", площадью 1 500 кв.м., со встроенными административными помещениями. 

По результатам второго этапа в период 2018 - 2019 гг. будет осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди производственно-складского комплекса класса "А" и "В", площадью 5 000 кв.м., включающего в себя административные помещения и жилой блок с помещениями социально-бытового назначения.

"В ТОР "Надеждинская" мы создаем свето-технический кластер, где сконцентрируем силы иностранных партнеров и возможности российских компаний, которые занимаются светотехникой в своих направлениях. Светотехнический кластер будет в себя включать производство полного цикла светильников. Для российских партнеров мы организуем консолидированные логистические склады, тем самым, сокращая для них логистическое "плечо" в отношении требуемой продукции. Мы намерены использовать преференции, предоставляемые в рамках режима ТОР, для развития и расширения производства с ключевой целью стать крупным российским производителем", - говорит генеральный директор Денис Борисов.

На базе производства инвестор планирует открытие научно-инженерной лаборатории для создания следующего поколения источников света на основе лазерно-фосфорной технологии.

Компания намерена представить на отечественный рынок полный ассортимент современной, энергоэффективной и безопасной светотехнической продукции для использования в офисе, дома, на производстве и для уличного освещения. В производстве будут использоваться новые технологии для LED плат и LED модули в качестве источника света. Продукция пройдет обязательный контроль, будет сертифицирована и отмечена маркировкой "Сделано в России".

ТОР "Надеждинская" создана Постановлением Правительства Российской Федерации №629 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 34 заявки для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет 41,1 млрд рублей с перспективой создания более 4,7 тыс. рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР "Надеждинская" являются 14 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 11,3 млрд рублей с перспективой создания 2 395 рабочих мест.

Метки: светотехника, ТОР Надеждинская

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