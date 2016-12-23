В рамках "Индра Нэви-2016" российские и индийские моряки выполнили артиллерийские стрельбы

В рамках первого дня активной фазы российско-индийского военно-морского учения "Индра Нэви-2016" боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и военно-морских сил (ВМС) Индии отработали ведение противовоздушной обороны (ПВО) с выполнением артиллерийских стрельб, сообщает ЕНВ со ссылкой на ВВО.

Также по плану учения экипажи российских и индийских кораблей провели тренировки по связи в море и элементы совместного маневрирования в темное время суток.

От Военно-Морского флота России на учение привлечен отряд боевых кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома" под руководством заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова.

От ВМС Индии в морской фазе учения задействованы три боевых корабля, подводная лодка, а также самолеты и вертолеты морской авиации. Руководит отрядом командующий Восточным флотом ВМС Индии контр-адмирал Бисваджит Дасгупта.

Активная фаза учения, в ходе которой российские и индийские корабли отработают вопросы отражения средств воздушного нападения условного противника, совместного маневрирования кораблей в составе тактических групп, элементы противолодочной обороны и пополнения запасов на ходу, выполнят артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, продлится до 21 декабря.

Также в акватории Бенгальского залива будет проведена досмотровая операция судна силами подразделений индийского спецназа и морской пехоты ТОФ в рамках розыгрыша антипиратского эпизода учения.