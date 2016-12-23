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Общество

22 декабря 2016, 15:00
"Бегающего" от алиментов жителя Владивостока нашли в ЗАГСе

"Бегающего" от алиментов жителя Владивостока нашли в ЗАГСе

Суд приговорил несостоявшегося жениха к 10 суткам ареста

Решив попрощаться с холостяцкой жизнью и вступить в новый  брак, житель Владивостока никак не ожидал, что вместо марша Мендельсона услышит приговор судьи, сообщает ЕНВ.

Общая сумма долга по алиментам нерадивого отца, позабывшего о своих обязанностях воспитывать и растить дочь, составила 300 тыс. рублей. Поскольку неплательщик не имел официального места работы, расчет задолженности производился судебным приставом, исходя  из средней заработной платы в стране. Поскольку должник не проживал по адресу регистрации, он был объявлен в исполнительский розыск.

Разыскать неплательщика удалось в одном из ЗАКСов города Владивостока, куда гражданин пришел с будущей супругой, чтобы оформить отношения и построить на руинах старой семьи, в которой остался брошенный им ребенок, новую и, видимо, более счастливую.

Работник межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей сразу же опознала в одном из посетителей ЗАКСа "бегающего" от алиментов и судебных приставов нерадивого папашу.

Гражданин был приглашен в отдел судебных приставов по взысканию алиментных платежей, где в отношении него был оставлен административный протокол по  ст. 5.35.1 КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, приговорил несостоявшегося жениха к 10 суткам ареста.

Примечателен тот факт, что избранница алиментщика, узнав о наказании, пожелала внести часть личных денежных средств в счет погашения долга.

Метки: алименты, ЗАКС

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