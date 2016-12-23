Национальный Рейтинг Мэров: Владивосток упал на 32 позиции

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации в 2016 году, сообщает ЕНВ.

Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2016 год. Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц 83 субъектов РФ (всех, кроме Московской и Ленинградской областей, где нет крупных административных центров) и руководители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи и Тольятти.

Понятие "мэр" не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под "мэрами" в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение "мэр". Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, будут представлять руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова "мэр").

Результаты Национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием положений методики Уильяма Гордона ("Синектики"). Анкеты, рассылаемые экспертам, не только давали им возможность формально оценить работу того или иного мэра, но и предлагали обосновывать свои выводы.

Что касается Дальневосточных мэров.

10 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия) 11 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск Хабаровский край 16 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан Магаданская область 46 КАЛИТА Валентина Сергеевна Благовещенск Амурская область 48 ПУШКАРЕВ Игорь Сергеевич Владивосток Приморский край 50 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович Анадырь Чукотский автономный округ 56 НАДСАДИН Сергей Александрович Южно-Сахалинск Сахалинская область 76 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич c 26.10.2016. Сменил Д.В.Зайцева Петропавловск-Камчатский Камчатский край 86 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович Биробиджан Еврейская автономная область

Наибольшее падение минус 32 позиции у мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, с учетом известных обстоятельств можно оценить как высокое. Он даже сумел удержаться в средней группе рейтинга. Безусловно, главным событием, связанным с Владивостоком, на котором сосредоточилось внимание, является арест Игоря Пушкарева и сопутствующие детали: обыски в мэрии, в доме Игоря Сергеевича и на предприятиях, связанных с его семьей; арест брата мэра, обвиняемого в коммерческом подкупе. В настоящее время в отношении Игоря Пушкарева ведется следствие по двум уголовным делам: злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. Дополнительный колорит происшедшему придает то, что незадолго до ареста мэр выиграл праймериз "Единой России".

В настоящий момент Игорь Пушкарев формально продолжает оставаться мэром Владивостока, а следовательно, остается и участником Национального рейтинга мэров. При этом со 2 мая нынешнего года его обязанности исполняет первый вице-мэр Алексей Литвинов. Безусловно, эксперты не могли не отреагировать на арест мэра. Падение его рейтинга вполне закономерно. Однако показательно, что многие эксперты продолжают относиться к Игорю Пушкареву вполне благожелательно. По их оценке, вне зависимости от предъявленных обвинений Игорь Сергеевич был хорошим мэром. Он демонстрировал высокую эффективность в хозяйственных вопросах, грамотно выстроил коммуникации с населением. Одобрение заслужили городские программы, продвигаемые мэром. Ставка на личное общение с населением в ходе встреч обеспечили Игорю Пушкареву высокий рейтинг доверия.

Его арест трактуется как эпизод борьбы муниципального руководителя с губернатором. Якобы мэр пытался стать самостоятельной политической фигурой, сформировать "свою" фракцию в краевом Заксобрании, что и явилось катализатором последующих печальных для него событий. Впрочем, пока нет судебного решения, рано говорить, чем закончится эта громкая история. Сам Игорь Пушкарев пока уверенно заявляет, что сумеет доказать свою невиновность.

Петропавловск-Камчатский относится к тем городам, где в самом разгаре конкурс на замещение должности мэра. Исполняет обязанности мэра Виталий Иваненко, который, по мнению экспертов, является главным претендентом в упомянутом конкурсе. Однако почти весь год мэром являлся Дмитрий Зайцев. Именно при нем город закрепился в группе отстающих. Неизгладимое впечатление на экспертов произвела подлинная трагедия, случившаяся в Петропавловске-Камчатском в начале года. Три ученика младших классов погибли, попав в заполненную кипятком яму теплотрассы. Яма эта находилась рядом со школой и не была огорожена или чем-то прикрыта. При таких "мерах безопасности" то или иное ЧП должно было стать делом времени. В городе был объявлен траур. Гибель детей вызвала повышенную активность муниципальных чиновников, бросившихся лихорадочно инспектировать безопасность городских школ и детских садов. Тут же были обнаружены десятки нарушений, касающиеся в основном открытых люков и заброшенных объектов, расположенных вблизи территорий учебных учреждений. Все остальные события, на которые обращали внимание эксперты, вторичны в сравнении с гибелью детей.

В основном они напомнили о климатических и географических особенностях города. В начале рассматриваемого периода муниципалитет был "атакован" циклоном и снежной лавиной. Хотя лавина и накрыла три автомобиля, обошлось без жертв. В ходе борьбы с заносами, образовавшимися после интенсивных снегопадов, Дмитрий Зайцев допустил небольшую психологическую ошибку, озвучив предполагаемую дату, когда Петропавловск-Камчатский будет полностью очищен. По информации, предоставленной экспертами, сроки эти выдержаны были не во всех районах города, что вызвало дополнительное раздражение у населения. Кроме того, эксперты особо отметили случай, когда жители совместно с представителями ОНФ приостановили незаконную стройку в водоохранной зоне в центре Петропавловска-Камчатского. Подрядчик, получивший разрешение проводить благоустройство территории, "под сурдинку" решил незаконно заняться возведением кафе и магазина. Кроме того, в процессе благоустройства он вырубал деревья и сбрасывал в близлежащее озеро мусор. Несмотря на протесты, проблему капитального строительства в водоохранной зоне до конца года решить не удалось. Это поставило на повестку дня вопрос о необходимости повышения роли мнения граждан, прозрачности и адекватности общественных слушаний, которые необходимо решать системно и в ближайшее время. Возмущение в Общественной палате РФ вызвал случай с тоннами книг, оказавшихся на городской помойке.

В Петропавловске-Камчатском произошел достаточно типичный для последнего времени переход от двуглавой системы управления к одноглавой (должность главы города и руководителя городской администрации совместятся). Это повышает важность предстоящего муниципальным депутатам выбора. Мэр отныне будет избираться на пять лет. Некоторые детали, сопряженные с проведением конкурса, недостаточность информации о нем вызывают раздражение наблюдателей. Даже представитель местной прокуратуры отметил, что речь может идти о нарушении главного электорального принципа – открытости выборов. Впрочем, с выборами мэров в Петропавловске-Камчатском и раньше было непросто: достаточно вспомнить, что конкурс, на котором был избран Дмитрий Зайцев, не могли провести более полугода, а его предшественник сумел удержаться в кресле только четыре месяца. Сам же Дмитрий Зайцев, на избрание которого было потрачено столько времени, проработал чуть больше года.

Биробиджан получал в течение года стабильно низкие оценки в Национальном рейтинге мэров. Экспертное мнение разделилось между двумя утверждениями: одна часть наблюдателей считает, что доверие к мэру падает, ситуация в городе ухудшается; другая полагает, что при нем все осталось по-прежнему плохо. В вину Евгению Коростелеву вменяют пассивность на политическом поле, невнятную личную позицию по животрепещущим вопросам городской жизни. Даже презентация проекта стратегии развития Биробиджана прошла в отсутствие мэра. Город пока держится за счет конкуренции между управляющими компаниями и ТСЖ. По мнению экспертов, в муниципалитете ухудшается общее санитарное состояние. Подозрение вызывает то, что конкурс на очистку города из года в год выигрывают одни и те же люди. В целом здравоохранение находится на очень низком уровне.

Полномочия мэрии в данной сфере ограничены организацией работы станции скорой помощи, которая, однако, действует вполне приемлемо. Достаточно неплох в городе уровень образовательных услуг. Многие эксперты критически относятся к ситуации, когда мэра избирает городская Дума. В результате назначенный депутатами мэр якобы не несет ответственности перед избирателями. Данная критика прямо направлена против Евгения Коростелева, который является первым мэром Биробиджана, не прошедшим процедуру всенародных выборов. Нынешний мэр, по словам экспертов, ограничил свои встречи с жителями города. При нем стала слабо работать система поддержки ТОС и самоуправляемых ТСЖ.

Отмечается плачевное состояние местного МУП "Водоканал", финансовое положение которого настолько безотрадно, что предприятие пришлось освобождать от имущественных налогов. Тревогу вызывает предаварийное состояние Биробиджанской ТЭЦ. Наблюдатели отмечают ухудшение качества водопроводной воды. С дорожным покрытием Биробиджана связан экспертный сюжет, посвященный скорой помощи, следовавшей по вызову к пожилой женщине и провалившейся в яму. Вызволять машину пришлось с помощью коммунальных служб. Как общий результат состояния муниципалитета эксперты констатируют рост популярности предыдущего мэра, Андрея Пархоменко, находящегося теперь под судом.